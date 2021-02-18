كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي ويشعل صدارة الدوري

فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لدوري كرة اليد المصري للمحترفين.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 13 في صدارة ترتيب الدوري بالتساوي مع الأهلي وسبورتنج.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الأهلي بفارق هدف، وبنتيجة 15-14.

بداية المباراة كانت لصالح الزمالك، حتى وصل للتقدم بفارق 3 أهداف، وبنتيجة 4-1 في الدقيقة الخامسة.

"يا درع يا درع".. يحيى الدرع يحرز هدفين رائعين للزمالك في مرمى الأهلي 🤾‍⚪️ تابعوا مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة اليد رجال فقط وحصريا على ONTime Sports3#ONTime_Sports pic.twitter.com/VI2esmGd7e — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 18, 2021

الأهلي بدأ يقلص الفارق، ووصل للتعادل لأول مرة في الدقيقة الـ15 بنتيجة 9-9.

في الدقيقة الـ18 تقدم الأهلي لأول مرة بنتيجة 11-10.

لاعب الأهلي يحرز هدفا رائعا من الجناح في مرمى الزمالك تابعوا مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة اليد رجال فقط وحصريا على ONTime Sports3#ONTime_Sports pic.twitter.com/aGtxmFrCT0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 18, 2021

ومع نهاية الشوط الأول، حافظ الأهلي على تقدمه بفارق هدف وبنتيجة 15-14، لكن أحمد الأحمر استطاع الحصول على مخالفة استوجبت إيقاف إسلام حسن دقيقتين.

هدف عالمي من يحيى الدرع في مرمى الأهلي تابعوا مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة اليد رجال فقط وحصريا على ONTime Sports3#ONTime_Sports pic.twitter.com/kUgStAimi6 — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 18, 2021

الشوط الثاني

الأهلي وسع الفارق إلى 3 أهداف مع بداية الشوط الثاني، وسجل وسام سامي في الدقيقة الـ43 لتصبح النتيجة 20-17 للأهلي.

تقدم الأهلي استمر حتى الدقيقة الـ47 حين تعادل وسام سامي للزمالك للمرة الأولى في الشوط الثاني، وبنتيجة 20-20.

أكرم يسري تقدم أيضا للزمالك بنتيجة 21-20 في نفس الدقيقة.

واستمر تقدم الزمالك بفارق هدف إلى الدقيقة الـ51. أحمد هشام "سيسا" سجل التعادل والتقدم مباشرة لتصبح النتيجة 23-22 لصالح الأهلي.

إسلام حسن سجل وسيسا سجل مجددا، وزاد الفارق إلى هدفين. 25-23 في الدقيقة الـ55.

إثارة الدقائق الأخيرة

هنا بدأت عودة الزمالك. أحمد مؤمن صفا سجل. ورد إسلام حسن بهدف.

ثم سجل وسام سامي، وفي الدقيقة الـ58 أدرك هتلر التعادل للزمالك. 27-27.

حسين زكي طلب وقت مستقطع هنا. وبعد الوقت المستقطع سجل يحيى الدرع هدفا للزمالك. 28-27.

هنا اشتعلت الأمور بعدما اصطدم عبد الرحمن فيصل بـ هتلر وسقط على الأرض قبل ثواني من نهاية اللقاء.

المباراة توقفت ونشب شجار بين الفريقين. ثم عاد حكم اللقاء الأساسي لمراقب المباراة، وكان القرار النهائي بإيقاف دقيقتين لـ هتلر.

قرار الحكم كان بسبب أن طارق محروس مدرب الأهلي طلب وقت مستقطع قبل حدوث المخالفة، وبالتالي لا تستوجب احتساب رمية جزائية للأهلي.

بعد الوقت المستقطع فشل الأهلي في تسجيل التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 28-27.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 13 في صدارة ترتيب الدوري بالتساوي مع الأهلي وسبورتنج.

ويلعب الزمالك في الجولة الخامسة مع الطيران، فيما يلعب الأهلي مع الزهور مساء غد الجمعة.

سبورتنج في الجولة ذاتها فاز على طلائع الجيش بنتيجة 23-22 ليتقاسم الصدارة مع الزمالك والأهلي برصيد 13 نقطة.