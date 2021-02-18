انتهت الدوري الأوروبي – سوسيداد (0) - (4) مانشستر يونايتد.. انتصار كبير للشياطين الحُمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد التي تقام في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد برباعية دون رد.

ق89: جوووووووووووول رابع ليونايتد عن طريق دانييل جيمس.

ق68: هدف رابع غير محتسب ليونايتد بداعي التسلل على ماسون جرينوود قبل تمرير الكرة لدانييل جيمس.

ق65: جوووووووووول ثالث ليونايتد سجله ماركوس راشفورد.

ق58: جووووووول ثااان ليونايتد بعدما أكدت تقنية الفيديو صحة الهدف.

ق57: هدف ثاني ليونايتد سجله برونو فيرنانديز لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل على اللاعب البرتغالي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق27: جووووول برونو فيرنانديز يفتتح الأهداف ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا ارتباك بين دفاع سوسيداد وحارس المرمى.

ق19: راشفورد يهدر انفرادا تاما بعد بينية جميلة من برونو فيرنانديز ولكن حارس سوسيداد تصدى له.

ق16: تسديدة من مكتوميناي تصدى لها حارس الفريق الإسباني.

ق3: راشفورد يرد بتسديدة قوية تصدى لها أليكس روميرو ببراعة.

ق2: بداية قوية للمباراة ولكن فرصة سوسيداد شتتها دفاع يونايتد.

انطلاق المباراة.