التشكيلات – ظهور ماندزوكيتش وبيل مع ميلان وتوتنام.. وكوكا بديل أمام أيندهوفن

دفعة كبيرة من مباريات ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي تحل علينا خلال أقل من ساعة، مع كثير من الأسماء المثيرة المُنتظَرة.

أولمبياكوس – أيندهوفن

لا يبدأ المهاجم المصري أحمد حسن كوكا المباراة أساسيًا رغم تألقه محليًا مؤخرا، ويلعب على حسابه المغربي يوسف العربي.

كما يبرز الدولي الفرنسي السابق ماتيو فالبوينا في تشكيل أولمبياكوس، بينما يبدأ الألماني ماريو جوتسه أساسيا مع أيندهوفن.

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النجم الأحمر – ميلان

دفع ستيفانو بيولي مدرب ميلان بمهاجمه الكرواتي الجديد ماريو ماندزوكيتش أساسيا لأول مرة، قبل أيام قليلة من دربي تكسير العظام أمام إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: بيير كالولو – فيكايو توموري – أليسيو رومانيولي – تيو هيرنانديز

الوسط: سواليهو ميتي – إسماعيل بن ناصر – سامو كاستييخو – رادي كرونيتش – أنتي ريبيتش

الهجوم: ماريو ماندزوكيتش

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فولفسبرجر النمساوي – توتنام هوتسبير

أجرى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام بعض التعديلات على تشكيله الأساسي، فدفع بالثنائي ديلي آلي وجاريث بيل منذ البداية.

فيما يغيب الهداف هاري كين عن قائمة المباراة.

تشكيل توتنام هوتسبير:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: كايل دوهيرتي – توبي ألديرفيرلد – إيريك داير – بن ديفيز

الوسط: هاري وينكس – موسى سيسوكو – ديلي آلي

الهجوم: جاريث بيل – لوكاس مورا – سون هيونج مين

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براجا – روما

يبدأ القائد البوسني إدين دجيكو في خط هجوم الذئاب على حساب الإسباني بورخا مايورال.

ويلعب الغيني أمادو دياوارا في الوسط إلى جوار الفرنسي المتألق جوردان فيريتوت.

تشكيل روما:

حراسة المرمى: باو لوبيز

الدفاع: جيانلوكا مانشيني – بريان كريستانتي – روجر إبانييز – ريك كارسدورب

الوسط: جوردان فيريتوت – أمادو دياوارا – بيدرو رودريجيز – ليوناردو سبيناتزولا – هنريك مخيتاريان

الهجوم: إدين دجيكو