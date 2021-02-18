الدوري الأوروبي – كلوب بروج يفرض التعادل على مضيفه دينامو كييف

الخميس، 18 فبراير 2021 - 19:06

كتب : FilGoal

دينامو كييف - كلوب بروج

تعادل كلوب بروج البلجيكي أمام مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفٍ لكل طرف على ملعب أوليمبيسكي، بذهاب دور الـ 32 الثاني للدوري الأوروبي.

فيتالي بويالسكي تقدّم لأصحاب الأرض أولا في الدقيقة 62.

لكن الضيوف عادلوا النتيجة سريعا بهدف سريع سجله براندون ميتشيلي في الدقيقة 67.

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ليصير التعادل كافيا لـ كلوب بروج من أجل العبور إلى ثُمن النهائي عندما يستقبل دينامو كييف في ملعب يان بريديل يوم الخميس المقبل.

وحافظ كلوب بروج على سجله التاريخي الخالي من الهزائم أمام دينامو كييف، إذ فاز عليه مرة وتعادلا في مناسبتين.

وسبق لـ كلوب بروج خوض المباراة النهائية في نسخة 1976 والتي خسرها أمام ليفربول، كما وصل إلى نصف النهائي في 1988.

الدوري الأوروبي كلوب بروج دينامو كييف
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