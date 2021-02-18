الإعلان عن حكام مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القُمر.. سجل مثالي للفراعنة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقمي حكام مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القُمر، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وعيّن كاف الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة كينيا ومصر في نيروبي يوم 25 مارس المقبل، ويعاونه مواطنيه زاكيلي سيويلا، وأثينكوسي ندونجيني، وتوم أبونجيلي كحكم رابع.

بينما يشرف طاقم تحكيم مالي على مباراة مصر وجزر القُمر في استاد القاهرة يوم 29 مارس، بقيادة بوبو تراوري، ويعاونه بابا يومبوليبا، وأمادو بيلي جيس، وجاوسو كاني كحكم رابع.

جوميز

يعد فيكتور جوميز (38 عاما) أحد أهم حكام الساحة في قارة إفريقيا.

وأدار جوميز 3 مباريات سابقة لمنتخب مصر، العامل المشترك بينها أن الفراعنة فازوا بها جميعا.

المباراة الأولى كانت في سبتمبر 2017 عندما فازت مصر على أوغندا بهدف محمد صلاح بتصفيات كأس العالم.

والثانية كانت الفوز على تونس 3-2 ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأخيرا أدار جوميز انتصار مصر على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في أمم إفريقيا 2019.

تراوري

أمّا تراوري فلم يسبق له إدارة أي مباراة لمنتخب مصر، والتقت مساراته مع الأندية المصرية عندما أشرف على اكتساح الأهلي لـ مونانا الجابوني برباعية في 2018، كما حكّم انتصار المصري خارج ملعبه على نواذيبو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في 2019.

كما حكّم تراوري مباراتين في أمم إفريقيا تحت 23 عاما على أرض مصر بـ 2019، أحدها مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بين جنوب إفريقيا وغانا.