في الدرجة الثانية – فاركو يتصدر مجموعة بجري.. والداخلية يهدد صدارة الترسانة

أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الدرجة الثانية لمجوعة بحري وشهدت استمرار فاركو في الصدارة.

وحقق الرجاء الفوز على بيلا بهدف دن رد سجله محمود مقلد.

وانتصر فاركو على سبورتنج بهدف مقابل لا شيء سجله سليمان عبد ربه.

وفاز كفر الشيخ على الجزيرة مطروح بهدفين لهدف.

وتعادل أبو قير للأسمدة مع بلدية المجلة بهدفين لكل فريق.

وتعادل بني عبيد مع الحمام سلبيا بدون أهداف.

وكانت الجولة افتتحت في وقت سابق بتعادل حرس الحدود مع الأولمبي بهدف لكل فريق.

وستقام مباراة غدا الجمعة بين مالية كفر الزيات والمنصورة، ويوم السبت بين دمنهور ودكرنس.

وبذلك يتصدر فاركو المجموعة بـ26 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه أبو قير للأسمدة، وست نقاط عن بلدية المحلة وللأخير مباراتينى أقل من منافسيه.

ويأتي حرس الحدود رابعا بـ19 نقطة إثر خوضه لـ12 مباراة فقط، يليه الأولمبي بفارق الأهداف ونفس عدد المباريات.

ويحتل الرجاء المركز السادس بـ18 نقطة، ويأتي كفر الشيخ سابعا بـ17 نقطة، والمنصورة ثامنا بـ15 نقطة بالتساوي مع مالية كفر الزيات.

ولكن خاض المنصورة 11 مباراة أكثر بمباراة من المالية.

ويحتل دكرنس المركز المركز العاشر بـ14 نقطة إثر خوضه لـ11 مباراة.

ويأتي ألعاب دمنهور في المركز الـ12 بـ12 نقطة بعدما خاض 12 مباراة بفارق الأهداف ونفس عدد المباريات عن الحمام.

ويحتل بيلا المركز الـ14 بـ11 نقطة، والجزيرة مطروح يحتل المركز الـ15 بـ10 نقاط بعدما خاض 11 مباراة.

فيما يأتي بني عبيد في المركز الـ16 والأخير بسبع نقاط.

مجموعة القاهرة

وفاز اليوم كوكاكولا على طنطا في الجولة 13 بهدف دون رد سجله محمد يسري.

ويحتل كوكاكولا المركز الرابع بـ20 نقطة فيما يأتي طنطا في المركز الأخير بسبع نقاط.

أما في افتتاح الجولة 14 في نفس المجموعة فاز الداخلية على الزرقا بهدف دون رد سجله أحمد العوضي من ركلة جزاء.

ليتصدر الداخلية بفضل ذلك الانتصار مجموعة القاهرة بـ25 نقطة بفارق نقطتين ولقاء أكثر من الترسانة ملاحقه.

وتجمد رصد الزرقا عند 13 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

مجموعة الصعيد

تعادل الإعلاميين مع كيما أسوان إيجابيا بهدف لمثله.

ويحتل الإعلاميين المركز الخامس بـ21 نقطة، فيما يأتي كيما أسوان في المركز الـ13 بـ12 نقطة.