قنبلة جديدة قبل الانتخابات.. لابورتا يدعّم حملته بأحد أساطير برشلونة

أعلن جوسيب كوبيس مدير الحملة الانتخابية لـ جوسيب لابورتا المُرشَح لـ رئاسة برشلونة، عن تعيين خوان كارلوس نافارو مسؤولا عن قسم كرة السلة حال الفوز بالانتخابات.

لابورتا يعمل على العودة إلى سدة الحكم في برشلونة بعد عقد من رحيله، ويتنافس في ظرف أسابيع قليلة مع فيكتور فونت، وتوني فرييشا.

ويعد نافارو (40 عاما) أحد أعظم لاعبي كرة السلة والرياضيين عمومًا في تاريخ إسبانيا، وهو رمز اللعبة في نادي برشلونة.

ولعب نافارو للفريق الأول لـ برشلونة بين 1997 و2007، وبين 2008 و2018، وقضى موسما في NBA رفقة ممفيس جريزليس.

وحصد نافارو مع برشلونة أكثر من 30 بطولة محلية وقارية على مدار مسيرته الطويلة مع البلاوجرانا.

كما فاز مع منتخب إسبانيا ببطولة العالم 2006، وبطولة أوروبا 2009 و2011، بالإضافة إلى الميدالية الفضية لأولمبياد 2012، والبرونزية لأولمبياد 2016.

وفائز برشلونة قبل أيام بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بعد اكتساحه غريمه ريال مدريد في النهائي.

وتقام انتخابات برشلونة يوم 7 مارس المقبل، بعد أن تأجلت لمدة شهرين تقريبا لتفشي فيروس كورونا في كتالونيا.

ويعد لابورتا المرشح الأبرز للفوز بالانتخابات والرئيس الأسبق لـ برشلونة بين 2003 و2010.

وفي عهد لابورتا، حقق برشلونة العديد من الألقاب، أبرزها السداسية التاريخية في 2009 تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويتميز لابورتا بشخصية جدلية، إذ شهدت تصريحاته خلال حملته الانتخابية الكثير من الإشارة إلى ريال مدريد، واتهمه بتلقي المحاباة من تقنية الفيديو.

كما قام لابورتا (58 عاما) بتعليق لافتة دعائية ضخمة تحمل صورته وشعاره الانتخابي على مبنى في العاصمة مدريد، بالقرب من ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بالغريم ريال مدريد.

وجمع لابورتا 9625 توقيعا صحيحا من أصل 10272 توقيعا قام بتقديمها للجنة الانتخابية لـ برشلونة، مما جعله أعلى المرشحين الثلاثة جمعا للتوقيعات.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن لابورتا يحظى بدعم عائلة ليونيل ميسي قائد الفريق.

وتخرج لابورتا في كلية الحقوق من جامعة برشلونة، ولديه شركة محاماة ذائعة السيط، كما كان عضوا في البرلمان الكتالوني بين 2010 و2012.

وخسر لابورتا انتخابات 2015 بعد حلوله ثانيا خلف جوسيب ماريا بارتوميو في مفاجأة وقتها، إذ استفاد الأخير من الثلاثية التاريخية التي تحققت تحت ولايته المؤقتة.