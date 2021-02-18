المصري يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين الأفارقة.. وينتظر دعم وزارة الرياضة

الخميس، 18 فبراير 2021 - 17:38

كتب : أيمن عيد

المصري - وادي دجلة

صرف مجلس إدارة المصري اليوم الخميس مستحقات الأقساط للاعبيه الأفارقة بالإضافة لمكافأة الفوز على المنصورة في كأس مصر.

كما أكد المصري أنه وفر سيارة خاصة للاعبه سعيدو سينبوري بجانب صرف مستحقاته ليستطيع التركيز مع الفريق وتقديم المستوى المعروف عنه مجددا.

وقرر المصري خفض العقوبة المالية التي وقعت على أوستن أوموتو إلى 5 آلاف دولار بدلا من 10 آلاف وذلك بعدما تألق في المباريات الأخيرة والتزم بتعليمات الجهاز الفني.

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وينتظر المصري تسلمه لدعم وزارة الشباب والرياضة بمبلغ 5 ملايين جنيه لصرف رواتب العاملين والموظفين بالنادي.

ويستعد المصري للقاء سموحة يوم الإثنين المقبل في الجولة 14 من الدوري المصري في ملعب برج العرب.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعدما خاض 11 مباراة.

ويتساوى المصري مع سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع في عدد النقاط لكن له مباراتين أقل من منافسه.

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