انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، ضمن المرحلة الختامية لدوري كرة اليد المصري للمحترفين.

نهاية المباراة بفوز الزمالك 28-27.

إيقاف دقيقتين لـ هتلر.

ق. 59 فيصل يسقط على الأرض بعد اصطدامه بـ هتلر.. والمباراة تتوقف بسبب شجار في الملعب.

ق. 59 الدرع يسجل. 28-27 للزمالك.

ق. 57 هتلر يسجل التعادل للزمالك. 27-27

ق. 57 هدف سريع لكل فريق. 27-26 للأهلي.

ق. 56 وسام سامي يسجل للزمالك. 26-25 للأهلي.

ق. 55 أحمد مؤمن صفا يسجل للزمالك. 25-24 للأهلي.

ق. 55 إسلام حسن يسجل. 25-23 للأهلي.

ق. 53 محمد علي يتصدى لانفراد من سيسا وترتد بهدف للأحمر. 24-23 للأهلي.

ق. 53 سيسا يسجل للأهلي, 24-22 للأهلي.

ق. 53 إسلام حسن يتقدم للأهلي. 23-22 للأهلي.

ق. 51 أحمد هشام "سيسا" يسجل التعادل. 22-22

ق. 50 إيقاف دقيقتين لـ هتلر لاعب الزمالك.

ق. 49 أسيست رائع من الأحمر إلى الدرع يسجل للزمالك. 22-21 للزمالك.

ق. 48 إسلام حسن يسجل التعادل للأهلي. 21-21.

ق. 47 أكرم يسري يتقدم للزمالك. 21-20 للزمالك.

ق. 47 وسام سامي يسجل التعادل. 20-20

ق. 45 أحمد الأحمر يهدر رمية جزائية في القائم. 20-19 للأهلي.

ق. 45 رمية جزائية للزمالك. بعد تصدي رائع من محمد علي.

ق. 44 أكرم يسري يقلص الفارق. 20-19 للأهلي.

ق. 43 وسام سامي يسجل. 20-18 للأهلي.

ق. 42 إسلام حسن يسجل للأهلي. 20-17 للأهلي.

ق. 40 الأحمر يهدر رمية جزائية. 19-17 للأهلي.

ق. 36 الدرع يسجل. 18-17 للأهلي

ق. 35 - 17-16 للأهلي

ق. 31 أكرم يسري يسجل التعادل للزمالك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 إيقاف دقيقتين مجددا لـ إسلام حسن.

ق. 29 فيصل يسجل للأهلي. 15-14 للأهلي.

ق. 26 إيقاف دقيقتين لـ إسلام حسن.

ق. 26 فيصل يسجل التعادل للأهلي. 14-14

ق. 24 أحمد الأحمر يسجل. 14-12 للزمالك.

ق. 22 التعادل سيد الموقف. 12-12

ق. 19 يحيى الدرع يسجل التعادل للزمالك. 11-11

ق. 18 الجزيري يسجل وتقدم أحمر لأول مرة. 11-10 للأهلي.

ق. 17 الطيار يتألق ويتصدى لرمية جزائية من أكرم يسري.

ق. 17 محسن رمضان يتعادل للأهلي. 10-10.

ق. 16 أكرم يسري يسجل للزمالك. 10-9 للزمالك.

ق. 15 نعمان يتابع بعد تصدي محمد علي ويسجل التعادل. 9-9

ق. 13 محسن رمضان يسجل للأهلي. 9-7 للزمالك.

ق. 12 حسن وليد يسجل للزمالك. 9-6 للزمالك.

ق. 12 أحمد الأحمر يشارك

ق. 11 الأهلي يرد سريعا عن طريق كاستيلو. 8-6 للزمالك.

ق. 11 الدرع يسجل كرة ساقطة بشكل رائع. 8-5 للزمالك.

ق. 9 كاستيلو يسجل للأهلي من رمية جزائية. 7-5 للزمالك.

ق. 8 مصطفى خليل يسجل للزمالك. 7-4 للزمالك.

ق. 7 محمود نعمان يسجل للأهلي. 5-4 للزمالك.

ق. 6 وسام سامي يسجل للزمالك.

-فيصل يسجل للأهلي. 4-3 للزمالك.

ق. 5 كاستيلو يسجل الثاني للأهلي من رمية جزائية. 4-2 للزمالك.

الدرع يسجل مجددا. 4-1 للزمالك.

يحيى الدرع يسجل للزمالك. 3-1 للزمالك.

ق. 3 فيصل يسجل الأول للأهلي.

ق. 3 محمد علي يتصدى مجددا ويمرر إلى عمر بكار الذي يسجل الثاني.

ق. 2 محمد علي يتصدى بشكل رائع.

ق. 2 الطيار يتصدى من وسام سامي على الدائرة.

ق. 2 الأهلي يهدر

ق. 1 أكرم يسري يتقدم للزمالك من رمية جزائية.

بداية المباراة