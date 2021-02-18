انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر
الخميس، 18 فبراير 2021 - 17:33
كتب : Filgoal Team
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، ضمن المرحلة الختامية لدوري كرة اليد المصري للمحترفين.
نهاية المباراة بفوز الزمالك 28-27.
إيقاف دقيقتين لـ هتلر.
ق. 59 فيصل يسقط على الأرض بعد اصطدامه بـ هتلر.. والمباراة تتوقف بسبب شجار في الملعب.
ق. 59 الدرع يسجل. 28-27 للزمالك.
ق. 57 هتلر يسجل التعادل للزمالك. 27-27
ق. 57 هدف سريع لكل فريق. 27-26 للأهلي.
ق. 56 وسام سامي يسجل للزمالك. 26-25 للأهلي.
ق. 55 أحمد مؤمن صفا يسجل للزمالك. 25-24 للأهلي.
ق. 55 إسلام حسن يسجل. 25-23 للأهلي.
ق. 53 محمد علي يتصدى لانفراد من سيسا وترتد بهدف للأحمر. 24-23 للأهلي.
ق. 53 سيسا يسجل للأهلي, 24-22 للأهلي.
ق. 53 إسلام حسن يتقدم للأهلي. 23-22 للأهلي.
ق. 51 أحمد هشام "سيسا" يسجل التعادل. 22-22
ق. 50 إيقاف دقيقتين لـ هتلر لاعب الزمالك.
ق. 49 أسيست رائع من الأحمر إلى الدرع يسجل للزمالك. 22-21 للزمالك.
ق. 48 إسلام حسن يسجل التعادل للأهلي. 21-21.
ق. 47 أكرم يسري يتقدم للزمالك. 21-20 للزمالك.
ق. 47 وسام سامي يسجل التعادل. 20-20
ق. 45 أحمد الأحمر يهدر رمية جزائية في القائم. 20-19 للأهلي.
ق. 45 رمية جزائية للزمالك. بعد تصدي رائع من محمد علي.
ق. 44 أكرم يسري يقلص الفارق. 20-19 للأهلي.
ق. 43 وسام سامي يسجل. 20-18 للأهلي.
ق. 42 إسلام حسن يسجل للأهلي. 20-17 للأهلي.
ق. 40 الأحمر يهدر رمية جزائية. 19-17 للأهلي.
ق. 36 الدرع يسجل. 18-17 للأهلي
ق. 35 - 17-16 للأهلي
ق. 31 أكرم يسري يسجل التعادل للزمالك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 30 إيقاف دقيقتين مجددا لـ إسلام حسن.
ق. 29 فيصل يسجل للأهلي. 15-14 للأهلي.
ق. 26 إيقاف دقيقتين لـ إسلام حسن.
ق. 26 فيصل يسجل التعادل للأهلي. 14-14
ق. 24 أحمد الأحمر يسجل. 14-12 للزمالك.
ق. 22 التعادل سيد الموقف. 12-12
ق. 19 يحيى الدرع يسجل التعادل للزمالك. 11-11
ق. 18 الجزيري يسجل وتقدم أحمر لأول مرة. 11-10 للأهلي.
ق. 17 الطيار يتألق ويتصدى لرمية جزائية من أكرم يسري.
ق. 17 محسن رمضان يتعادل للأهلي. 10-10.
ق. 16 أكرم يسري يسجل للزمالك. 10-9 للزمالك.
ق. 15 نعمان يتابع بعد تصدي محمد علي ويسجل التعادل. 9-9
ق. 13 محسن رمضان يسجل للأهلي. 9-7 للزمالك.
ق. 12 حسن وليد يسجل للزمالك. 9-6 للزمالك.
ق. 12 أحمد الأحمر يشارك
ق. 11 الأهلي يرد سريعا عن طريق كاستيلو. 8-6 للزمالك.
ق. 11 الدرع يسجل كرة ساقطة بشكل رائع. 8-5 للزمالك.
ق. 9 كاستيلو يسجل للأهلي من رمية جزائية. 7-5 للزمالك.
ق. 8 مصطفى خليل يسجل للزمالك. 7-4 للزمالك.
ق. 7 محمود نعمان يسجل للأهلي. 5-4 للزمالك.
ق. 6 وسام سامي يسجل للزمالك.
-فيصل يسجل للأهلي. 4-3 للزمالك.
ق. 5 كاستيلو يسجل الثاني للأهلي من رمية جزائية. 4-2 للزمالك.
الدرع يسجل مجددا. 4-1 للزمالك.
يحيى الدرع يسجل للزمالك. 3-1 للزمالك.
ق. 3 فيصل يسجل الأول للأهلي.
ق. 3 محمد علي يتصدى مجددا ويمرر إلى عمر بكار الذي يسجل الثاني.
ق. 2 محمد علي يتصدى بشكل رائع.
ق. 2 الطيار يتصدى من وسام سامي على الدائرة.
ق. 2 الأهلي يهدر
ق. 1 أكرم يسري يتقدم للزمالك من رمية جزائية.
بداية المباراة