طائرة - مصر تستضيف دوري أبطال إفريقيا.. والفائز يطير إلى مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة، عن استضافة مصر لمنافسات دوري أبطال إفريقيا 2021.

وتقام البطولة في الفترة ما بين 31 مارس و12 أبريل بالقاهرة، بعد أن أُلغيت نسخة 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتأهل الفائز بالبطولة إلى كأس العالم للأندية، لتعود إفريقيا لتمثَل عالميا لأول مرة منذ نسخة 2016 التي تنافس فيها طلائع الجيش المصري ممثلا عن القارة السمراء.

ويعد الأهلي المصري أكثر الفرق تتويجا بالمسابقة برصيد 14 مرة، وهو حامل لقب 4 من آخر 5 نسخ أقيمت.

كما تعتبر مصر الدولة الأكثر تتويجا بالمسابقة عموما، إذ حصدت أنديتها اللقب 20 مرة.