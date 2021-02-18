فينالدوم: ندرك أن لايبزيج قادر على قلب الأمور في لقاء الإياب

الخميس، 18 فبراير 2021 - 17:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - لايبزيج

أوضح جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن فريقه يدرك أنه لم يضمن التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الفوز خارج ملعبه على لايبزيج الألماني.

وانتصر ليفربول على لايبزيج في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح وماني.

وقال فينالدوم لموقع ناديه: "نحن سعداء لأننا تمكنا من الفوز بمباراة الذهاب، وفي غضون 3 أسابيع علينا أن نلعب ضدهم مرة أخرى وهم فريق صعب".

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وأضاف "علينا التعامل مع الأمر، وعلينا أن نظل واثقين ولدينا إيمان بأننا نستطيع تغيير ما نمر به خلال الفترة الحالية".

وأردف الهولندي "مباريات مثل هذه تساعد على استعادة الثقة. هو موقف صعب، ولكن أيضًا من هذا الموقف سوف نتعلم وسيساعدنا فيما هو مقبل".

وواصل "بالطبع لدينا فرصة كبيرة للذهاب إلى الدور التالي، لكننا نتحدث عن دوري أبطال أوروبا. نحن أظهرنا قبل بضع سنوات بالفعل ما يمكن أن يحدث حتى لو كنت متأخرا 3-0".

ليفربول قلب تأخره 0-3 في نصف نهائي موسم 2018-2019 من دوري أبطال أوروبا إلى فوز لا ينسى بنتيجة 4-0 في ملعب أنفيلد.

وأتم "سيفكرون بالطريقة نفسها. سيقولون لأنفسهم لقد خسرنا المباراة 0-2 لكن يمكننا تغيير الأمر. ما يتعين علينا فعله هو التركيز وإدراك أنهم قادرين على قلب الأمور".

ليفربول سيلعب مباراة الإياب يوم 10 مارس المقبل، لكنه سيخوض 3 مباريات في الدوري الإنجليزي قبلها، ضد إيفرتون وشيفيلد يونايتد وفولام.

وأصبحت آمال ليفربول في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي ضئيلة للغاية، إذ تقهقر إلى المركز السادس وابتعد عن الصدارة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ليفربول جيني فينالدوم لايبزيج
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