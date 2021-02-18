النمور تجرح كارتيرون.. الاتحاد يحول تأخره ويفوز على التعاون بمشاركة حجازي

فاز اتحاد جدة على التعاون، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن مباريات الجولة 19 للدوري السعودي.

شهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي ليقود دفاع اتحاد جدة.

تقدم التعاون عن طريق عبدولاي ساني في الدقيقة 16 لكن الاتحاد عن رومارينيو في الدقيقة 49.

وسجل كاسيو هدف الانتصار للاتحاد في الدقيقة 68.

وارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 32 في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط عن الشباب متصدر المسابقة.

بينما توقف رصيد التعاون عند النقطة 25 في المركز العاشر.

وتعد الهزيمة هي الثالثة على التوالي للتعاون الذي يدربه باتريس كارتيرون مدرب الأهلي والزمالك ووادي دجلة السابق، ولم يحقق الفريق أي انتصار في أخر 4 مباريات، كما سجل هدفا واحدا فقط.

وتعادل التعاون ضد الفيصلي وخسر من النصر والقادسية قبل الهزيمة من الاتحاد.

ويلعب الاتحاد ضد الفيصلي في الجولة المقبلة، بينما يواجه التعاون فريق الوحدة.