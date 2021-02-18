طلائع الجيش يواصل تفوقه على القناة ويضرب موعدا مع المصري في دور الـ 16 لـ كأس مصر

حجز طلائع الجيش مقعده في ثمن نهائي كأس مصر بعد التفوق على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب السويس الجديد.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق: محمد شحاتة وعلي الفيل واليونانيبوزاس فاسيليوس، فيما سجل مروان حمدي هدف القناة الوحيد.

وسيكون طلائع الجيش على موعد مع مواجهة قوية بلقاء المصري البورسعيدي في دور الـ 16، بعدما تفوق الأخير على المنصورة.

ويعد ذلك الانتصار الرابع لـ طلائع الجيش على القناة في تاريخ مواجهات الفريقين في كأس مصر.

طلائع الجيش تفوق سابقا في ثمن النهائي 2004 بنتيجة 1-0 ودور الـ 32 لنسخة 2006 بنتيجة 3-1 ودور الـ 32 لنسخة 2018 بنتيجة 3-2.

بدأ طلائع الجيش بقوة المباراة وحاول تسجيل هدفا مبكرا.

تحقق لطلائع الجيش ما أرادوا في الدقيقة 23 بعد عرضية أرضية من محمد ناصف أودعها محمد شحاتة في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 35 تصدت عارضة الحارس أحمد عبد الفتاح لتسديدة عمرو مرعي.

وفي الدقيقة 45 سجل علي الفيل هدف طلائع الجيش، بعد متابعة لتسديدة اليوناني بوزاس من ركلة ثابت ارتدت من القائم، فسجلها المدافع بسهولة في الشباك.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء سجل بوزاس هدف طلائع الجيش الثالث بعدما أرسل عرضية لعمرو مرعي ارتدت من المدافع فسدد الكرة ترتطم بالمدافع وتسكن الشباك.

بعد الهدف الثالث خرج محمد بسام حارس طلائع الجيش بسبب الإصابة وحل بدلا من محمد شعبان.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء قلص البديل مروان حمدي النتيجة لصالح القناة بعدما انفرد وراوغ الحارس وسجل في الشباك بسهولة، لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش 3-1.