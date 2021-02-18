طلائع الجيش يواصل تفوقه على القناة ويضرب موعدا مع المصري في دور الـ 16 لـ كأس مصر

الخميس، 18 فبراير 2021 - 16:33

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - البنك الأهلي - الدوري المصري

حجز طلائع الجيش مقعده في ثمن نهائي كأس مصر بعد التفوق على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب السويس الجديد.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق: محمد شحاتة وعلي الفيل واليونانيبوزاس فاسيليوس، فيما سجل مروان حمدي هدف القناة الوحيد.

وسيكون طلائع الجيش على موعد مع مواجهة قوية بلقاء المصري البورسعيدي في دور الـ 16، بعدما تفوق الأخير على المنصورة.

أخبار متعلقة
بـ 10 لاعبين.. سموحة يتعادل مع طلائع الجيش في مباراة مثيرة من ركلة جزاء.. بيراميدز يعود للانتصارات على حساب طلائع الجيش التعادل يحسم مواجهة طلائع الجيش والمقاولون قائمة بيراميدز – غياب رمضان والسعيد.. وتواجد رولان أمام طلائع الجيش

ويعد ذلك الانتصار الرابع لـ طلائع الجيش على القناة في تاريخ مواجهات الفريقين في كأس مصر.

طلائع الجيش تفوق سابقا في ثمن النهائي 2004 بنتيجة 1-0 ودور الـ 32 لنسخة 2006 بنتيجة 3-1 ودور الـ 32 لنسخة 2018 بنتيجة 3-2.

بدأ طلائع الجيش بقوة المباراة وحاول تسجيل هدفا مبكرا.

تحقق لطلائع الجيش ما أرادوا في الدقيقة 23 بعد عرضية أرضية من محمد ناصف أودعها محمد شحاتة في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 35 تصدت عارضة الحارس أحمد عبد الفتاح لتسديدة عمرو مرعي.

وفي الدقيقة 45 سجل علي الفيل هدف طلائع الجيش، بعد متابعة لتسديدة اليوناني بوزاس من ركلة ثابت ارتدت من القائم، فسجلها المدافع بسهولة في الشباك.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء سجل بوزاس هدف طلائع الجيش الثالث بعدما أرسل عرضية لعمرو مرعي ارتدت من المدافع فسدد الكرة ترتطم بالمدافع وتسكن الشباك.

بعد الهدف الثالث خرج محمد بسام حارس طلائع الجيش بسبب الإصابة وحل بدلا من محمد شعبان.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء قلص البديل مروان حمدي النتيجة لصالح القناة بعدما انفرد وراوغ الحارس وسجل في الشباك بسهولة، لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش 3-1.

طلائع الجيش القناة كأس مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
تأجيل لقاء شباب بلوزداد وصنداونز لأجل غير مسمى 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قنبلة جديدة قبل الانتخابات.. لابورتا يدعّم حملته بأحد أساطير برشلونة 25 دقيقة | الدوري الإسباني
المصري يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين الأفارقة.. وينتظر دعم وزارة الرياضة 35 دقيقة | مصر
مباشر كرة يد - الزمالك (7)-(5) الأهلي.. تقدم أبيض 40 دقيقة | رياضات أخرى
طائرة - مصر تستضيف دوري أبطال إفريقيا.. والفائز يطير إلى مونديال الأندية 53 دقيقة | رياضات أخرى
فينالدوم: ندرك أن لايبزيج قادر على قلب الأمور في لقاء الإياب ساعة | دوري أبطال أوروبا
كاسانو: رونالدو أناني ولا يُناسب خطط بيرلو في يوفنتوس ساعة | الدوري الإيطالي
النمور تجرح كارتيرون.. الاتحاد يحول تأخره ويفوز على التعاون بمشاركة حجازي ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك