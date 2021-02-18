كابيلو: يوفنتوس لعب بسطحية ودون تركيز ضد بورتو

الخميس، 18 فبراير 2021 - 16:25

كتب : FilGoal

فابيو كابيلو

انتقد فابيو كابيلو مدرب يوفنتوس السابق أداء بطل الدوري الإيطالي في مواجهته بورتو بدوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس بهدفين مقابل هدف من بورتو على ملعب الأخير، بعدما استقبل هدفا في أول دقيقة من الشوط الأول وأول دقيقة من الشوط الثاني.

وقال كابيلو لشبكة "سكاي إيطاليا" بعد المباراة: "من غير المقبول نزول يوفنتوس لأرض الملعب دون تركيز".

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وأضاف "كان عناك العديد من السطحية".

وواصل "(رودريجو) بنتانكور قام بخطأ كبير في بداية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني".

وأهدى بنتانكور الكرة لمهدي طارمي لاعب بورتو، بتمريرة خاطئة داخل منطقة الجزاء ليتقدم الفريق البرتغالي في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وشدد "كان هناك 8 مدافعين غير منتبهين لوجود 3 لاعبين من لاعبي بورتو (في مناطقهم الدفاعية)".

وأتم "هذا لا يمكن أن يحدث".

وتلعب مباراة العودة يوم 9 مارس على ملعب يوفنتوس.

يوفنتوس
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