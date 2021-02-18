مدافع يوفنتوس: هدف كييزا سيمنحنا الثقة في لقاء الإياب ضد بورتو

الخميس، 18 فبراير 2021 - 15:48

كتب : FilGoal

موسى ماريجا - بورتو ويوفنتوس

يؤمن أليكس ساندرو مدافع يوفنتوس بأن الهدف المتأخر الذي سجله زميله فيديريكو كييزا في شباك بورتو سيكون حاسما في حسم مصير المتأهل من مواجهة دور الـ16.

وسقط يوفنتوس أمام بورتو بنتجة 1-2 في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بملعب دراجاو.

وقال ساندرو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هدف كييزا كان مهمًا. أردنا الفوز ولكن تسجيل هدف خارج الديار أفضل من لا شيء".

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وأكمل "هذا الهدف سيمنحنا ثقة في مباراة الإياب".

وأضاف "واجهنا صعوبة في الشوط الأول. كانت صفوفهم متقاربة ولم نصبر بالشكل الكافي لبناء هجماتنا".

وتابع "افتقد الدفاع للتركيز في الهدفين. بورتو دائمًا ما يقدم مباريات جيدة أمام الفريق الكبيرة وتوقعنا ذلك".

وافتتح مهدي طارمي التسجيل لبورتو بعد دقيقتين من بداية اللقاء، ثم ضاعف موسى ماريجا النتيجة بعد مرور 20 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني.

كييزا قلص الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة بهدف مهم لينعش آمال السيدة العجوز في لقاء الإياب.

وشدد ساندرو "يتوجب علينا أن نكون أكثر تركيزًا في مباراة الإياب".

لقاء الإياب سيقام يوم 9 مارس المقبل بإيطاليا.

أليكس ساندرو يوفنتوس بورتو دوري أبطال أوروبا
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