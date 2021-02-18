بيرلو: لم نكن لنلعب بهذه الطريقة ضد بورتو.. الهدف المبكر أربكنا

أوضح أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن الهدف المبكر الذي استقبله فريقه في لقاء بورتو أربك الفريق، وأسهم في تغيير طريقة اللعب.

وسقط يوفنتوس أمام بورتو بنتجة 1-2 في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بملعب دراجاو.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تغير أسلوبنا بعد دقيقة واحدة لأنك عندما تتلقى هدف مبكر يؤثر على ثقتك".

وأضاف "تراجع اللاعبون ولعب بورتو بالطريقة التي أرادها واعتمدوا على المرتدات".

وافتتح مهدي طارمي التسجيل لبورتو بعد دقيقتين من بداية اللقاء، ثم ضاعف موسى ماريجا النتيجة بعد مرور 20 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني.

وواصل بيرلو "لحسن الحظ، نجحنا في العودة قبل مباراة الإياب من خلال هدف فيديريكو كييزا".

كييزا قلص الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة بهدف مهم لينعش آمال السيدة العجوز في لقاء الإياب.

وشدد "لم يكن من المفترض أن نلعب بهذه الطريقة. كان من الممكن أن نقدم أداء أفضل".

وأتم "كنا نحتاج إلى تحريك الكرة بشكل أسرع لأنهم دافعوا بشكل جيد".

لقاء الإياب سيقام يوم 9 مارس المقبل بإيطاليا.