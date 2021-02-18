رينجرز يعلن إيقاف 5 لاعبين لخرقهم بروتوكول فيروس كورونا

الخميس، 18 فبراير 2021 - 13:30

كتب : FilGoal

جلاسكو رينجرز

أعلن نادي رينجرز الأسكتلندي إيقافه 5 لاعبين بسبب خرقهم للبروتوكول المتبع لفيروس كورونا.

وحضر الخماسي حفلة في المنزل رغم الحظر المتبع في المملكة المتحدة.

وأوضح ستيفن جيرارد المدير الفني للأزرق الأسكتلندي عدم رضاه عما حدث وكسر اللاعبين للحجر الصحي، وأعلن غيابهم عن مواجهة أنتويرب البلجيكي في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

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وقال جيرارد: "أنا مُحبط وسوف يتم التعامل مع الأمر داخليا".

وأضاف "سيتم عقاب اللاعبين وفي تلك اللحظة خرجوا من قائمة الفريق لوجودهم في العزل".

وأتم "لاحقا سأعقد معهم نقاشا منفردا مع كل لاعب على حدى".

الخماسي الذي تم استبعاده هم: بونجاني زونجي وناثان باترسون وكالفين باسلي ودابو مابدو وبراين كانيير.

رينجرز يقترب من تحقيق لقب الدوري إذ يحتل الصدارة برصيد 79 نقطة بفارق 15 نقطة عن سيلتك غريمه التقليدي سيلتك.

في الدوري الأوروبي سيلتقي رويال أنتويرب البلجيكي مساء اليوم الخميس، والإياب الأسبوع المقبل.

رينجرز الدوري الأوروبي الدوري الإسكتلندي
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