مهاجم أسوان يخضع لعملية جراحية بسبب إصابة قوية في الكتف

الخميس، 18 فبراير 2021 - 13:26

كتب : إبراهيم رمضان

محمد خليفة مع أسوان أمام الزمالك

تعرض محمد خليفة مهاجم أسوان لكسر في الترقوة وقطع في أوتار الكتف وذلك خلال مباراة فريقه ضد المقاولون العرب.

وكان أسوان قد فاز على المقاولون العرب، على ملعب الأخير بهدف في الجولة 14 للدوري المصري.

وغادر خليفة مباراة أسوان والمقاولون العرب في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

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وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة.

ويحتل أسوان المركز الثاني عشر في الدوري برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.

محمد خليفة أسوان
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