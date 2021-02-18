سلة – مرعي: المنتخب لا يعتمد على لاعب مُعين.. وتصفيات إفريقيا ستُجيب على سؤال هام

يؤمن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة أن الفريق لا يعتمد على لاعب مُعين موضحا أهمية مباريت تصفيات إفريقيا في تطبيق أسلوبه الخططي.

وتلعب مصر في المرحلة الثانية لتصفيات بطولة إفريقيا، والتي تُقام في تونس.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الخامسة والتي تضم: أوغندا وكاب فيردي والمغرب.

وقال مرعي للمركز الإعلامي لاتحاد كرة السلة: "وصلنا مبكرا لتونس قبل انطلاق التصفيات بـ 5 أيام وهذا يساعد اللاعبين على التكيف على أجواء البطولة، أرى أننا نسير بخطوات جيدة لتقديم أداء جيد في التصفيات".

وأضاف هدفنا كجهاز فني ومجلس إدارة اتحاد السلة خلق قوام أساسي لمنتخب مصر، لدينا إصابات مثل عمرو الجندي وأحمد عادل "دولا" وعاصم مرعي، استراتيجية الجهاز الفني هو إيصال رسالة أن المنتخب لن يكون معتمدا على لاعب مُعين، كل المصابين مؤثرين ولكن وفقا لخطتنا فلن يتأثر الفريق بهذه الغيابات والبركة في الموجودين".

وتابع "نقوم بتطبيق تجربة في بعض الأمور الفنية من الناحية الدفاعية والهجومية، ننتظر أن تُجيب المباريات المقبلة على سؤال: هل نحن قادرين على تطبيق خططنا أيا كانت المجموعة الموجودة في الملعب أم لا".

واستمر "في المباريات الودية يكون لي أهداف معينة، خلال مباراتي رواندا ومدغشقر كنا نقوم بتغيير خمسة لاعبين دفعة واحدة، ونضع تشكيلات متعددة للوصول إلى أفضل شكل للمنتخب وليس أفضل 5 لاعبين أيا كانت نتيجة المباراة، نريد تطبيق جمل فنية ونرى مدى انسجام اللاعبين لهذه الخطط، وهذا الأمر يحتاج لخطوات وليست مباراة ودية أو تدريب".

واستعرض "في مباراة مدغشقر استقبلنا 70 نقطة ولكن هذا أمر ليس مهما، كنا نطبق استراتيجية في أرض الملعب أيا كانت النتيجة، هذه الاستراتيجية قد لا تنجح أمام مدغشقر ولكن تنجح مع منافس آخر، ليس مهم أن افوز بفارق 50 نقطة، الأهم هو تطبيق ما أريده ثم معالجة الأخطاء، قمنا بعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء قبل مباريات أوغندا والرأس الأخضر والمغرب".

وشدد "هدفنا هو الفوز في الـ 3 مباريات وليس ضمان التأهل فقط، ما نقوم به من معسكرات ومباريات ودية الهدف وراءه هو تحقيق العلامة الكاملة وليس الاكتفاء بالفوز في مباراة واحدة لضمان التأهل لبطولة إفريقيا، نسعى لصدارة المجموعة من أجل الحصول على ترتيب جيد في تصنيف الاتحاد الدولي، هذا الأمر أكدنا فيه على اللاعبين خلال المعسكر بداية من محمد عبد المطلب رئيس البعثة".

وأتم "المباريات أمام أوغندا والرأس الأخضر والمغرب ستكون أقوى من مباريات المرحلة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية في شهر نوفمبر، الجميع سيخوض مباريات حياة أو موت من أجل الحصول على بطاقات التأهل للبطولة".

وتلعب مصر ضد أوغندا يوم 18 فبراير وكاب فيردي يوم 20 فبراير والمعرب يوم 21 فبراير

وتتصدر مصر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها في مباريات الذهاب والتي أُقيمت في القاهرة شهر نوفمبر الماضي.