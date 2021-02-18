ماني: علينا لعب كل مباراة بأداء مشابه لما قدمناه أمام لايبزيج

يعتقد ساديو ماني مهاجم ليفربول أنه فريقه عليه الظهور بأداء مشابه لما قدمه أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، لو كان يريد الاستمرار في طريق الانتصارات.

وانتصر ليفربول على لايبزيج في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح وماني.

وقال ماني لموقع ناديه: "لم تكن مباراة سهلة. لقد مررنا بوقت عصيب حقًا لكننا لم نشك أبدًا في أنفسنا".

وأضاف "كنا نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة منذ البداية وليست مفاجأة بالنسبة لنا، لذلك بذلنا قصارى جهدنا، واصلنا القتال وأظهرنا شخصيتنا".

وتابع "لعبنا كرة قدم جيدة رغم أنها لم تكن الأفضل لدينا، لكن على الأقل أعتقد أننا نستحق الفوز".

وأكمل "الفوز بالنسبة لنا دافع إضافي للعودة لطريق الانتصارات وتجاوز الفترة الصعبة التي نمر بها مؤخراً. كما قلت الأمر ليس سهلاً بالنسبة لنا لكنه لا يجعلنا سيئين، وبالتأكيد هذا أمر طبيعي في بعض الأحيان".

وأصبحت آمال ليفربول في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي ضئيلة للغاية، إذ تقهقر إلى المركز السادس وابتعد عن الصدارة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي.

وشدد "نحن نعرف ما يجب القيام به الآن وأعتقد أنه يتعين علينا لعب كل مباراة بمثل هذا الأداء، وإلا فلن يكون الأمر سهلاً. دعونا نبذل قصارى جهدنا ونسعى لأن نقدم في كل مباراة أفضل ما لدينا".

ويستعد ليفربول لملاقاة جاره إيفرتون في دربي الميرسيسايد يوم السبت بالدوري الإنجليزي.