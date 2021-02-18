تصنيف فيفا - مصر تحافظ على مركزها.. ولا تغيير في ترتيب الـ 32 الأوائل

الخميس، 18 فبراير 2021 - 12:05

كتب : FilGoal

مصر - توجو

واصل منتخب مصر الحفاظ على مركزه الـ 49 في تصنيف شهر فبراير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان المنتخب قد أنهى عام 2020 بالوصول للمركز الـ 49، وهو المركز الأفضل الفراعنة العام الماضي.

واحتل الفراعنة المركز السادس في ترتيب المنتخبات الإفريقية، بعد السنغال (20) تونس (26) الجزائر (31) المغرب (33) ونيجيريا (36).

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وعربيا يحتل المنتخب المركز الرابع بين منتخبات إفريقيا وآسيا، بعد تونس (26) الجزائر (31) المغرب (33) ويأتي بعد المنتخب المصري قطر في المركز الـ 58.

وعلى المستوى العالمي واصل منتخب بلجيكا الحفاظ على مركزه في صدارة منتخبات العالم دون تغيير.

ولم يتغير تصنيف المنتخبات الـ 32 الأولى في التصنيف الجاري.

وفقا لتقرير فيفا فأن المنتخبان المغربي والمالي من أكبر المستفيدين بفضل كأس الأمم الإفريقية للمحليين والتي توُج بها أسود أطلس باللقب للمرة الثانية على التوالي.

المغرب ارتقت مركزين، بينما ارتقى المنتخب المالي 3 مراكز ليصل للمركز الرابع والخمسين.

منتخب مصر تصنيف فيفا
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