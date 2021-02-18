سوسو بعد الهزيمة: إذا كان هناك فريق يستطيع تحقيق المفاجأة فهو إشبيلية

يؤمن سوسو جناح إشبيلية بحظوظ فريقه في العودة بالنتيجة أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وخسر إشبيلية على ملعبه بنتيجة 3-2 ضد بروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال سوسو عقب المباراة: "نحن نشعر بالإحباط".

وأضاف "استقبلنا أهدافا لأننا لم نكن في قمة تركيزنا، وكنا نفقد الكرة كثيرا".

وتابع "لديهم عدة لاعبين يمتلكون عنصر السرعة لتنفيذ الهجوم المرتد ويعرفون كيف يتم التصرف بالكرة حين نخسر الكرة".

وشدد "إذا كان هناك فريق قادر على تحقيق المفاجأة فسيكون نحن (إشبيلية)".

وأتم "سنرى ما هي النقاط التي فشلنا فيها وسنطورها قبل المباراة المقبلة".

وتُقام مباراة الإياب يوم 9 مارس المقبل على ملعب بروسيا دورتموند ويحتاج إشبيلية للفوز بنتيجة 2-0 أو 3-1 أو بنتيجة 4-3 للتأهل للدور ربع النهائي.