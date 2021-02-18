بيبي: بورتو درس يوفنتوس جيدا

يرى بيبي مدافع بورتو أن فريقه انتصر على يوفنتوس بفضل دراسة الفريق البرتغالي لخصمه الإيطالي بشكل جيد.

بورتو فاز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف على ملعب الدراجاو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال بيبي في تصريحات لـ "إيليفين سبورتس" البرتغالية: "لقد درسنا يوفنتوس جيدا".

وأضاف "الفريق نفذ ما طلبه المدير الفني. كنا نعلم أن علينا مواصلة الضغط بشكل مستمر حتى نمنع يوفنتوس من اللعب بأسلوبه".

وعن استقبال هدفا من فيدريكو كييزا يجعل يوفنتوس في حاجة للفوز 1-0 في العودة لتأهل، قال: "من السيء استقبال أي أهداف على ملعبك في مثل هذه المباريات".

وأتم "لكننا لعبنا مباراة عظيمة للغاية".

وتُقام مباراة العودة يوم 9 مارس المقبل على ملعب يوفنتوس.