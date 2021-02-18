صلاح ينافس هالاند ومبابي على جائزة أفضل لاعب في جولة دوري الأبطال

الخميس، 18 فبراير 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ينافس محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في جولة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

صلاح الذي حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد لاييزيج سجل هدفا في فوز ليفربول خارج أرضه بنتيجة 2-0.

ويتنافس الدولي المصري على الجائزة مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي سجل 3 أهداف في شباك برشلونة بالمباراة التي انتهت بالفوز 4-1 في ملعب كامب نو.

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وإيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الذي أحرز هدفين في شباك إشبيلية باللقاء الذي انتهى بانتصار الفريق الألماني 3-2 خارج ملعبه أيضا.

سيرجيو أوليفيرا لاعب بورتو ينافس أيضا على الجائزة بعد قيادة فريقه للفوز على يوفنتوس 2-1.

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وتقام مباريات الإياب يومي 9 و10 مارس المقبلين.

محمد صلاح ليفربول كيليان مبابي إيرلينج هالاند دوري أبطال أوروبا
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