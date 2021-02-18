تنس - ناومي أوساكا تفوز على سيرينيا ويليامز وتتأهل لنهائي أستراليا المفتوحة

الخميس، 18 فبراير 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

نعومي أوساكا - سيرينا ويليامز

فازت اليابانية ناومي أوساكا على الأمريكية سيرينيا ويليامز في نصف نهائي بطولة أُستراليا المفتوحة للتنس، للتأهل لنهائي البطولة في مسابقة السيدات.

وحسمت المصنفة الثالثة عالميا المباراة لها بنتيجة 6-3 و6-4.

وتلعب أوساكا ضد الأمريكية جينيفير برادي المُصنفة رقم 22 في المباراة النهائية.

وكانت برادي قد فازت على كارولينا موتشوفا المصنفة رقم 25 في نصف النهائي.

أوساكا (23 عاما) سبق لها الفوز ببطولة أُستراليا المفتوحة للتنس عام 2019.

أما ويلياميز صاحب الـ39 عاما والمُصنفة العاشرة، فسبق لها الفوز باللقب 7 مرات من كان أخرها عام 2017.

نعومي أوساكا سيرينا ويليامز
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