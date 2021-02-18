تنس - ناومي أوساكا تفوز على سيرينيا ويليامز وتتأهل لنهائي أستراليا المفتوحة
الخميس، 18 فبراير 2021 - 11:17
كتب : FilGoal
فازت اليابانية ناومي أوساكا على الأمريكية سيرينيا ويليامز في نصف نهائي بطولة أُستراليا المفتوحة للتنس، للتأهل لنهائي البطولة في مسابقة السيدات.
وحسمت المصنفة الثالثة عالميا المباراة لها بنتيجة 6-3 و6-4.
C'mon!@naomiosaka breaks Serena Williams to love and will serve for the match at 6-3 5-4.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/RVdXW82Vpi— #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021
وتلعب أوساكا ضد الأمريكية جينيفير برادي المُصنفة رقم 22 في المباراة النهائية.
وكانت برادي قد فازت على كارولينا موتشوفا المصنفة رقم 25 في نصف النهائي.
أوساكا (23 عاما) سبق لها الفوز ببطولة أُستراليا المفتوحة للتنس عام 2019.
أما ويلياميز صاحب الـ39 عاما والمُصنفة العاشرة، فسبق لها الفوز باللقب 7 مرات من كان أخرها عام 2017.