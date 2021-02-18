مدرب إشبيلية: هالاند من أفضل لاعبي العالم.. ولم نكن نستحق الخسارة

يعتقد جولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية أن إرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند من أفضل لاعبي العالم مشيرا إلى أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وخسر إشبيلية على ملعبه ضد بروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في مباراة سجل فيها هالاند هدفين وصنع الأخر.

وقال لوبيتيجي في تصريحات عقب المباراة: "النتيجة ليست جيدة".

وأضاف "الخسارة على ملعبك وضد فريق مثل دورتموند ليست شيئا إيجابيا لأنها نتيجة سيئة قبل مواجهة الإياب".

واستمر "لكن لا تزال هناك مباراة متبقية وسنحاول تقديم كل شيء خلالها".

وتابع مُشيدا بإرلينج هالاند مهاجم دورتموند "لم نكن نستحق الخسارة، لكنهم يمتلكون واحدا من أفضل لاعبي العالم، وصنع الفارق في المواقف التي كان يجب علينا أن نتجنبها".

وواصل "إنه عقاب صعب وعلينا الآن إعادة البناء والقيام للعمل".

وأتم "الأولاد قدموا مجهودا كبيرا وعلينا الاستعداد بشكل جيد للمباراة المقبلة".

وتُقام مباراة العودة يوم 9 مارس المقبل.