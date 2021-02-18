مواعيد مباريات الخميس 18 فبراير 2021.. استكمال الكأس ومواجهة هامة لحجازي.. وكوكا وإثارة الدوري الأوروبي

الخميس، 18 فبراير 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بهدفه مع اتحاد جدة في شباك الأهلي - الصورة من الحساب الرسمي للدوري السعودي

مباريات عديدة تُلعب يوم الخميس الموافق 18 فبراير لعام 2021، يوضح لكم FilGoal.com مواعيدها والقنوات الناقلة لها.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

كأس مصر

يلعب طلائع الجيش ضد القناة في دور الـ32 للمسابقة، على ملعب السويس الجديد، وتُنقل المباراة عبر On Time Sports في تمام الثانية والنصف ظهرا.

الدوري السعودي

يقود أحمد حجازي فريقه اتحاد جدة لمواجهة التعاون في الجولة 19 لدوري الأمير محمد بن سلمان.

وتُنقل المباراة عبر القناة السعودية الرياضية HD2 في تمام الثالثة عصر إلا خمس دقائق.

الدوري الأوروبي

عادت مسابقة الدوري الأوروبي للنشاط بعد توقفها عقب نهاية دور المجموعات.

وتُلعب مباريات الذهاب لدور الـ32 اليوم، والتي تشهد بعض المواجهات القوية.

في تمام الثامنة إلا خمس دقائق يستضيف أولمبياكوس بقيادة أحمد حسن كوكا نظيره أيندهوفين وتُنقل عبر beIN Sports 9

وفي نفس التوقيت يحل ميلان ضيفا على ريد ستار بلجراد وتُنقل عبر beIN Sports 5 ويلعب ريال سوسيداد مع مانشستر يونايتد وتنقل عبر beIN Sports 1.

ويواجه سلافيا براج ليستر سيتي وتنقل عبر beIN Sports 3 ويلعب فولفسبرجر ضد توتنام وتُنقل عبر beIN Sports 2

وفي تمام العاشرة يلعب بنفيكا ضد أرسنال وتُنقل عبر beIN Sports 1 ويحل نابولي ضيفا على غرناطة وتُنقل عبر beIN Sports 4

ويلعب ليل ضد أياكس وتُنقل عبر beIN Sports 6 وسالزبورج ضد فياريال وتُنقل على beIN Sports 3

للتعرف على باقي مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها اضغط هُنا

أحمد حجازي أحمد حسن كوكا
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