الإسماعيلي: سنقدم احتجاجا ضد البنا.. لم يحمنا من عنف لاعبي الزمالك

كشف علاء وحيد المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، بأن فريقه سيقدم احتجاجا لاتحاد الكرة ضد محمود البنا حكم مباراة فريقه أمام الزمالك.

الإسماعيلي خسر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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وقال علاء وحيد في تصريحات لموقع الإسماعيلي الرسمي: "سنتقدم باحتجاج رسمي للجنه الحكام واللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم ضد حكم لقاء الزمالك والإسماعيلي".

وأضاف "الحكم لم يوفر الحماية للاعبي الفريق من الخشونة المتعمدة والضرب بدون كرة من لاعبي الزمالك، مما نتج عنه إصابات عديده في صفوف الفريق".

علاء وحيد أكمل "الحكم لم يعط حتى تحذير للاعبي الزمالك، في الوقت الذي أسرف فيه في إعطاء إنذارات وطرد للاعبي الإسماعيلي لتوفير الحمايه للاعبي الزمالك، بجانب بعض القرارات التي أثرت على نتيجه المباراة، ومنها عدم احتساب ضربه جزاء صحيحة للإسماعيلي وعدم الرجوع للـVAR".

المتحدث باسم الإسماعيلي أتبع "نثق في لجنة الحكام وجميع الحكام، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أخطاء عديدة في مباريات سابقه، خسرنا فيها نقاط كنا الأحق بها بشهاده الجميع".

وأتم "الإسماعيلي يطالب بعدم إسناد مبارياته القادمه لأي حكم تسبب في ظلم الإسماعيلي تحكيميا، ومراعاة عدم تكرار أخطاء حدثت تجاه الفريق. لا نطلب سوى العدالة أسوة بباقي الفرق".