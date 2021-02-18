الزمالك: متمسكون باستمرار ساسي.. العائق المادي هو ما يقف أمامنا

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك إن ناديه متمسك لأبعد حد باستمرار فرجاني ساسي ضمن صفوف الفريق.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث عصام سالم لقناة "صدى البلد" قائلا: "ساسي أكد أنه لاعب على أعلى مستوى ويقدم إضافة كبيرة للزمالك حتى رغم مشاركته كبديل وصنع الفارق".

وكان ساسي سجل هدفا عقب مشاركته كبديل في مواجهة الإسماعيلي ليقود الزمالك للفوز بهدفين لهدف أمس الأربعاء في الجولة 13 من الدوري.

وعن تجديد تعاقده قال: "متمسكون بساسي لأبعد حد نحن نعرف قيمته هو مثل أبناء النادي كأنه ولد في ميت عقبة".

وأردف "إدارة الزمالك حريصة كل الحرص على عدم التفريط فيه وتبقى الأمور المادية هي التي نحاول حلها، ونتمنى توفير المبالغ المطلوبة والتي تتماشى مع ظروف النادي وأن يراعي فرجاني كذلك ظروف النادي حبا فيه".

وبسؤاله هل تحدد موعد لعقد جلسة للمفاوضات أجاب بحسم "لم نحدد موعدا لجلسة المفاوضات مع ساسي حتى الآن".

وينتهي تعاقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.