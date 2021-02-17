بورتو يصعق يوفنتوس في لعنة الثواني الأولى.. ودورتموند يُدمر إشبيلية

صعق بورتو ضيفه يوفنتوس وانتصر عليه بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في ملعب دراجاو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

افتتح مهدي طاريمي الهدف الأول لبورتو بعد 61 ثانية فقط.

وأضاف موسى ماريجا الهدف الثاني لبورتو بعد 19 ثانية من انطلاق الشوط الثاني.

وقلص فيديريكو كييزا النتيجة ليوفنتوس بهدف في الدقيقة 82.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في ملعب يوفنتوس في التاسع من شهر مارس المقبل.

ويحتاج بورتو للفوز أو التعادل بأي نتيجة في الإياب لضمان التأهل لربع النهائي.

بينما يحتاج يوفنتوس للفوز بهدف دون رد فقط ليستفيد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين ليتأهل هو لربع النهائي.

ملخص اللقاء

بدأ المباراة بغلطة كارثية من رودريجو بينتاكور الذي أعاد الكرة لحارسه فويتشيك تشيزني ولكن انقض عليها طاريمي ليسجل الهدف الأول لبورتو.

واصل بورتو ضغطه عقب الهدف الأول وسط غياب تام من الناحية الهجومية ليوفنتوس.

وكاد الأخطاء الدفاعية وكثرة إعادة الكرة لتشيزني تكلف يوفنتوس استقبال هدفا ثانيا لكنه نجا في النهاية.

وجاء أول تهديد من يوفنتوس على مرمى بورتو بتسديدة خلفية مزدوجة من أدريان رابيوت لكن الحارس تصدى له قبل أن يحتسب الحكم تسلل في نهاية المطاف.

ومع بداية الشوط الثاني وسط تباطؤ دفاعي من يوفنتوس تسلم موسى ماريجا الكرة وسدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لبورتو.

حاول يوفنتوس السيطرة على المباراة أكثر ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى الفريق البرتغالي.

إلى أن جاءت الدقيقة 82 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وكاد ألفارو موراتا يدرك التعادل لكن حارس بورتو أجوستين مارشيسين تصدى له.

إشبيلية X بروسيا دورتموند

وفي ملعب رامون سانشيز بيزخوان خرج بروسيا دورتموند بانتصار مثير للغاية على حساب مضيفه إشبيلية وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

وستقام مباراة العودة في ملعب سيجنال إيدونا بارك في التاسع من شهر مارس المقبل.

ويحتاج دورتموند للفوز أو التعادل أو الهزيمة حتى بهدف دون رد في الإياب ليتأهل لربع النهائي.

فيما يحتاج إشبيلية للفوز بهدفين دون رد للتأهل لربع النهائي.

افتتح سوسو أهداف المباراة لصالح إشبيلية في الدقيقة السابعة بتسديدة ارتطمت بماتس هوميلز مدافع دورتموند وغيرت تجاهها وسكنت الشباك.

وأدرك محمود داوود التعادل لدورتموند بتسديدة قوية في الدقيقة 19 بعد تمريرة من إيرلينج هالاند.

وأضاف هالاند الهدف الثاني لدورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تبادل الكرة سريعا مع جادون سانشو.

وفي الدقيقة 43 سجل هالاند هدفه الشخصي الثاني والثالث لأسود الفيستفاليا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من ماركو رويس.

وقلص لوك دي يونج النتيجة لأصحاب الأرض بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 84.