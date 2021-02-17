انتهت ليلة الأبطال – بورتو (2) - (1) يوفنتوس.. إشبيلية (2) - (3) دورتموند

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي تقامم اليوم الأربعاء.

بورتو X يوفنتوس

نهاية المباراة بانتصار بورتو بهدفين لهدف.

ق82: جووووووول كييزا يسجل الهدف الأول ليوفنتوس ويقلص النتيجة.

ق46: جووووووول ثان لبورتو عن طريق موسى ماريجا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بورتو بهدف دون رد.

ق1: جووووول بورتو يصعق يوفنتوس بهدف مبكر جدا جدا عن طريق مهدي طارمي.

انطلاق المباراة.

إشبيلية X دورتموند

نهاية المباراة بانتصار دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين.

ق84: جووووول لوك دي يونج يقلص النتيجة بهدف ثاني لإشبيلية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بثلاثة أهداف لهدف.

ق43: جوووووووووول هالاند يسجل الهدف الثالث لدورتموند.

ق27: جووووووووول هالاند يسجل الهدف الثاني لدورتموند.

ق19: جووووووول محمود داوود يدرك التعادل لدورتموند.

ق7: جوووووول إشبيلية يسجل الهدف الأول عن طريق سوسو.

انطلاق المباراة.