انتهت ليلة الأبطال – بورتو (2) - (1) يوفنتوس.. إشبيلية (2) - (3) دورتموند
الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 21:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي تقامم اليوم الأربعاء.
بورتو X يوفنتوس
نهاية المباراة بانتصار بورتو بهدفين لهدف.
ق82: جووووووول كييزا يسجل الهدف الأول ليوفنتوس ويقلص النتيجة.
ق46: جووووووول ثان لبورتو عن طريق موسى ماريجا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم بورتو بهدف دون رد.
ق1: جووووول بورتو يصعق يوفنتوس بهدف مبكر جدا جدا عن طريق مهدي طارمي.
انطلاق المباراة.
إشبيلية X دورتموند
نهاية المباراة بانتصار دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين.
ق84: جووووول لوك دي يونج يقلص النتيجة بهدف ثاني لإشبيلية.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بثلاثة أهداف لهدف.
ق43: جوووووووووول هالاند يسجل الهدف الثالث لدورتموند.
ق27: جووووووووول هالاند يسجل الهدف الثاني لدورتموند.
ق19: جووووووول محمود داوود يدرك التعادل لدورتموند.
ق7: جوووووول إشبيلية يسجل الهدف الأول عن طريق سوسو.
انطلاق المباراة.