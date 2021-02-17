انتهت ليلة الأبطال – بورتو (2) - (1) يوفنتوس.. إشبيلية (2) - (3) دورتموند

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 21:35

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - إنتر - كأس إيطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي تقامم اليوم الأربعاء.

بورتو X يوفنتوس

نهاية المباراة بانتصار بورتو بهدفين لهدف.

ق82: جووووووول كييزا يسجل الهدف الأول ليوفنتوس ويقلص النتيجة.

ق46: جووووووول ثان لبورتو عن طريق موسى ماريجا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بورتو بهدف دون رد.

ق1: جووووول بورتو يصعق يوفنتوس بهدف مبكر جدا جدا عن طريق مهدي طارمي.

انطلاق المباراة.

إشبيلية X دورتموند

نهاية المباراة بانتصار دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين.

ق84: جووووول لوك دي يونج يقلص النتيجة بهدف ثاني لإشبيلية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بثلاثة أهداف لهدف.

ق43: جوووووووووول هالاند يسجل الهدف الثالث لدورتموند.

ق27: جووووووووول هالاند يسجل الهدف الثاني لدورتموند.

ق19: جووووووول محمود داوود يدرك التعادل لدورتموند.

ق7: جوووووول إشبيلية يسجل الهدف الأول عن طريق سوسو.

انطلاق المباراة.

يوفنتوس بورتو إشبيلية بروسيا دورتموند ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
بورتو يصعق يوفنتوس في لعنة الثواني الأولى.. ودورتموند يُدمر إشبيلية 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – طبيب الزمالك يسبق البعثة إلى السنغال "لعدم ترك مجال للصدفة" 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الهادي: أداء الزمالك لم يكن جيدا في الشوط الأول أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
أشرف قاسم: أداء الزمالك أمام الإسماعيلي لم يكن هو المنتظر ساعة | الدوري المصري
رئيس نادي البنك الأهلي لـ في الجول: توجيه الشكر لـ محمد يوسف والمدرب الجديد الخميس ساعة | الدوري المصري
إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
أتليتكو يتعثر أمام ليفانتي وينتظر الثأر بعد 72 ساعة ساعة | الدوري الإسباني
انتهت في إنجلترا - إيفرتون (1)-(3) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك