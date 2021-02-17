تشكيل ليلة الأبطال – هجوم ناري لـ إشبيلية ودورتموند

يتميز فريق إشبيلية ومنافسه بروسيا دورتموند بامتلاك كل منهما لخط هجوم ناري يُبشر بلقاء مثير.

ويستضيف إشبيلية اليوم الأربعاء في ملعبه رامون سانشيز بيزخوان منافسه دورتموند في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: سيرجيو إسكوديرو- دييجو كارلوس- جيوليس كوندي- خيسوس نافاس

في الوسط: إيفان راكيتيتش- جوردان- فيرناندو

في الهجوم: بابو جوميز- سعيد الناصيري- سوسو

فيما جاء تشكيل بروسيا دورتموند كالتالي:

في حراسة المرمى: مارفن هيتز

في الدفاع: رافائيل جيريرو- ماتس هوميلز- مانويل أكانجي- ماتيو موري

في الوسط: محمود داوود- إيمري كان- جود بيلينجام

في الهجوم: ماركو رويس- إيرلينج هالاند- جادون سانشو