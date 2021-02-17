تقرير: ماندزوكيتش يبدأ مباراته الأولى مع ميلان أساسيا أمام رد ستار

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 20:28

كتب : FilGoal

ماريو ماندزوكيتش بقميص ميلان

يبدو أن مشاركة ماريو ماندزوكيتش مهاجم ميلان الجديد بشكل أساسي لأول مرة ستكون غدا الخميس أمام رد ستار بلجراد في الدوري الأوروبي.

ويلعب ميلان أمام رد ستار في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي مساء غدا الخميس في بلجراد.

وغاب براهيم دياز فقط عن بعثة ميلان إلى صربيا تحت قيادة ستيفانو نابولي.

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ووفقا لموقع فوتبول إيطاليا فقد استقر بيولي على أن يبدأ ماندزوكيتش في مواجهة رد ستار.

وأشار التقرير إلى رغبة بيولي في إراحة زلاتان إبراهيموفيتش بجلوسه على مقاعد البدلاء.

وأوضح التقرير أن أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش سيشاركان بشكل أساسي أمام رد ستار.

وأضاف التقرير أن بيولي يقارن بين مشاركة فرانك كيسي أو إراحته لصالح سوليهو ميت مع اختيار بين بيير كالولو وديوجو دالوت في مركز الظهير الأيمن.

وانضم ماندزوكيتش إلى ميلان في سوق الانتقالات الشتوية وشارك في 4 مباريات بالدوري الإيطالي ولكن جاءت مشاركته كبديل في جميعهم.

ولعب ماندزوكيتش أمام أتالانتا وبولونيا وكروتوني وسبيزيا بإجمالي 76 دقيقة حتى الآن.

ميلان ماندزوكيتش الدوري الأوروبي
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