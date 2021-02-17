تكليف محمد الشواربي بإدارة المسابقات وشؤون اللاعبين.. تعرف على 7 قرارات لاتحاد الكرة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 20:14

كتب : بسام أبو بكر

أحمد مجاهد

قرر اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم الأربعاء تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية بالإشراف على إدارتي المسابقات وشؤون اللاعبين.

وعقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم تم خلاله اتخاذ بعض القرارات التي جاءت كالتالي:

** تكليف محمد الشواربي بالإشراف على إدارتي المسابقات وشؤون اللاعبين.

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** تكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

** اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار في منصبه كمدير تنفيذي لاتحاد الكرة.

** تشكيل وفد من أعضاء اللجنة الثلاثية لتمثيل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي في 12 مارس المقبل والتي تتضمن انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والمرشح له هاني أبو ريدة.

** إحالة خطاب ورد للجنة من وزارة الشباب والرياضة للإدارة القانونية للاتحاد لدراسته والعرض على اللجنة.

** تحديد الـ27 من شهر فبراير الجاري الحالي موعدا لتكريم السادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أبناء الوسط الرياضي.

** قررت اللجنة اعتبار جلستها ممتدة إلى يوم الأحد المقبل.

اتحاد الكرة
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