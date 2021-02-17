تقرير: هنري وباتريك فييرا يتنافسان على وظيفة بورنموث

يتنافس تيري هنري مع باتريك فييرا لاعبا أرسنال السابقين على وظيفة تدريب بورنموث الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن بورنموث يبحث عن مدرب ليقود الفريق خلفا لجيسون تيندال الذي أقيل في وقت سابق من شهر فبراير الجاري.

ويقود تيري هنري فريق مونتريال إمبكت الكندي حاليا، فيما يظل فييرا بدون ناد بعد تجربة تدريبه لنيس الفرنسي قبل إقالته في شهر ديسمبر الماضي.

وذكر التقرير أن جون تيري قائد تشيلسي السابق والمدرب المساعد في أستون فيلا حاليا ضمن المرشحين للوظيفة بالإضافة للمدير الفني السابق لهدرسفيلد تاون ديفيد فاجنر.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن بورنموث تواصل مع مدرب تشيلسي السابق فرانك لامبارد لكن الأخير رفض العرض ويريد الحصول على راحة بعد إقالته من تدريب الفريق اللندني قبل عدة أسابيع.

وحاول بورنموث كذلك التواصل مع سكوت باركر المدير الفني لفولام لكن الأخير يود الاستمرار مع فريقه في الدوري الإنجليزي.

ويحتل بورنموث المركز السادس في جدول ترتيب الشامبيونشيب برصيد 46 نقطة بعد مرور 30 جولة.

ويصعد أصحاب أول مركزين مباشرة للدوري الإنجليزي، فيما يخوض أصحاب المراكز من الثالث للسادس ملحق تصفيات لتحديد المتأهل الثالث لبريميرليج.