في مباراة مثيرة من تقنية الفيديو.. سيراميكا كليوباترا يتعادل أمام الاتحاد

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

الصورة من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا

تعادل سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما في مباراة مثيرة شهدت تدخل تقنية الفيديو، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري وأقيمت على ملعب السويس.

افتتح كريم الديب التسجيل للاتحاد في الدقيقة 24 من الشوط الأول بينما تعادل شريف دابو في الدقيقة 73.

ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 20 نقطة في المركز الرابع من 13 مباراة، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة من 10 مباريات.

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وغاب خالد قمر عن التشكيل الأساسي للاتحاد وشارك بديلا في أخر دقائق المباراة، بينما غاب محمد إبراهيم عن تشكيل سيراميكا كليوباترا وظل على مقاعد البدلاء.

بدأت المباراة هادئة وغادر صالح جمعة الملعب في الدقيقة 23 بسبب الإصابة وشارك عاشور الأدهم لاعب وسط سيراميكا كليوباترا بدلا منه.

وبعد أقل من دقيقة سدد كريم الديب تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصطدم بيد عامر عامر وتسكن شباك سيراميكا كليوباترا معلنة عن الهدف الأول للاتحاد السكندري.

وحاول سيراميكا كليوباترا إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول لكن تألق محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد الذي تصدى لتسديدة قوية من أحمد ياسر ريان في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سيطر سيراميكا كليوباترا على اللقاء بحثا عن التعادل بهجمات متتالية.

وقبل نهاية الربع ساعة الأولى من الشوط، حصل سيراميكا كليوباترا على ركلة جزاء بعد تدخل محمود رزق على أحمد ياسر ريان لكن تم إلغاء قرار الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 73 حاول ريان تسديد الكرة قبل أن تصل إلى شريف دابو ليسجل هدف التعادل بتسديدة على يمين محمد صبحي.

ولجأ الحكم لتقنية الفيديو بسبب الشك في خطأ على أحمد ياسر ريان لكن احتسب أحمد الغندور حكم اللقاء الهدف واستأنف اللعب.

وفي الدقيقة 85 احتسب الغندور ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد تدخل على البديل فوزي الحناوي، لكن سددها كريم الديب وتصدى عامر عامر للكرة ببراعة.

واستمرت الإثارة للنهاية بمطالبات باحتساب ركلة جزاء لأحمد ياسر ريان في كرة مشتركة مع مدافع الاتحاد في الدقيقة 93 لكن طالب الغندور استئناف اللعب بعد مشاهدة الحالة في تقنية الفيديو.

ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 20 نقطة في المركز الرابع من 13 مباراة، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة من 10 مباريات.

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على المصري البورسعيدي في الجمعة 26 فبراير ضمن مباريات المؤجلة من الجولة التاسعة.

أما الاتحاد فيلعب ضد أسوان يوم الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة.

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