غزل المحلة يستعيد الانتصارات ويعمق جراح الإنتاج الحربي

تغلب غزل المحلة على الإنتاج الحربي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

وسجل أحمد الشيخ هدف غزل المحلة الوحيد في الدقيقة 36 عن طريق ركلة جزاء.

رفع المحلة رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 9 نقاط من نفس عدد المباريات في المركز السادس عشر.

وحقق المحلة فوزه الأول على الإنتاج الحربي منذ انتصاره في فبراير 2014 والتي انتهت بنفس النتيجة، بعد ذلك اللقاء لعب الفريقان أربع مباريات تعادلا سلبيا في الأولى وفاز الإنتاج بهدف دون رد في المباريات الثلاثة الأخرى.

كانت المباراة متكافئة بين الفريقين في الشوط الأول ونجح المحلة في خطف هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء.

تراجع المحلة في الشوط الثاني لتأمين هدف الفوز بينما واصل الإنتاج هجماته بحثا عن التعادل مع اعتماد المحلة على الهجمات المرتدة.

وسجل نياس أمادو هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 68 لكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

يلعب الإنتاج مباراته المقبلة أمام إنبي في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة يوم الخميس 25 فبراير، أما المحلة فينتظر جدول المباريات الجديد.