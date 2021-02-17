اتحاد الكرة يعلن قرار النيابة العامة النهائي بشأن "ضياع كؤوس أمم إفريقيا"

أعلن اتحاد الكرة قرار النيابة العامة المصرية بشأن قضية ضياع كؤوس أمم إفريقيا.

وقال حسين حلمي رئيس القطاع القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد تلقى مذكرة النيابة العامة التي تولت التحقيق بشأن ضياع كئوس من اتحاد الكرة.

وأشارت مذكرة النيابة إلى أن الواقعة لا تثير أي جريمة، ولا تعدو عن كونها خطأ مادي وقع فيه المسئول عن إعداد محضر جرد مقتنيات الاتحاد بعد واقعة الاعتداء عليه عام 2013، وعليه تم حفظ التحقيق.

كانت اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة قد أشارت إلى اكتشاف ضياع كأسين من كؤوس أمم إفريقيا التي تحتفظ بها مصر مدى الحياة أثناء تأسيس متحف جديد لمنتخب مصر، وبلغت النيابة العامة بذلك.

وتنفرد مصر بالرقم القياسي في مرات الفوز بكأس الأمم الإفريقية في 7 مرات تاريخيا، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.