تشكيل الزمالك – الجزيري يقود الهجوم.. وشيكابالا أساسي أمام الإسماعيلي

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 18:43

كتب : أحمد شوقي صلاح

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يقود سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي، فيما يبدأ شيكابالا كأساسي على حساب أشرف بنشرقي.

أعلن جايمي باتشيكو مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد سيف الدين الجزيري كأساسي في الهجوم، فيما يتواجد أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور.

أمامهما: شيكابالا – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد فرجاني ساسي، وأشرف بنشرقي على مقاعد بدلاء الزمالك للقاء.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمد عبد الغني – عبد الله جمعة.

الوسط: فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقا".

الهجوم: أشرف بنشرقي – مروان حمدي – أسامة فيصل – حميد أحداد.

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