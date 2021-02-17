تشكيل الإسماعيلي – شيلونجو وشكري نجيب والشامي يقودون الهجوم ضد الزمالك

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 18:40

كتب : أحمد شوقي صلاح

الإسماعيلي - غزل المحلة

أعلن دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه المستدعى للقاء الزمالك اليوم الأربعاء.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك لملاقاته في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 13 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد فوزي

في الدفاع: حسين السيد- مروان صحراوي- عبد الله جمعة عواض- أحمد فتحي "كاستيلو"

في الوسط: محمد صادق- محمد حسن- محمد عادل

في الهجوم: بينسون شيلونجو- شكري نجيب- محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي وعماد حمدي وعمر طارق ونادر رمضان ورضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف ومحمد هاشم ومانويل ألونسو وزياد طارق.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما خاض 11 مباراة.

فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ17 وقبل الأخير بثماني نقاط بعدما خاض نفس عدد المباريات.

الإسماعيلي الزمالك في الدوري
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