المقاولون العرب يعلن تمسكه بعماد النحاس "لا نية للتغيير على الإطلاق"

نفى نادي المقاولون العرب وجود أي نية لإجراء أي تغييرات على الجهاز الفني للفريق.

وأصدر محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بالنادي، بيانا عبر الموقع الرسمي للنادي، يؤكد فيه التمسك بعماد النحاس وجهازه المعاون، وعدم وجود نية على الإطلاق في التغيير أو البحث عن جهاز فني جديد.

وجاء البيان كالتالي:

أكد محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على الكرة بالنادى أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح متمسك تماماً بالجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس ولانية على الاطلاق في التغير او البحث عن جهاز فنى جديد .

وأضاف المشرف على الكرة ان الفريق يلازمه سوء حظ غريب ولانملك سوا الدعم والمساندة للجهاز ونأمل ان تتحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف المشرف على الكرة ان عماد النحاس قدم الموسم الماضى نتائج واداء اكثر من رائع ولكن هذا الموسم الحالى يلازمه سوء توفيق وسنعمل على علاج الاخطاء وكلنا ثقه في النحاس وجهازه المعاون .

المقاولون العرب خسر اليوم الأربعاء أمام أسوان بهدف مقابل لا شيء. خسارة جمدت رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز الـ14.

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