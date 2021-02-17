المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورت وتحويل المسؤولين للتحقيق

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 17:51

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي - مصطفى محمد

اعتذرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الخطأ الذي وقع في قناة "أون تايم سبورت" خلال برنامج "بي أون تايم" بشأن الحديث عن لقاء الزمالك والإسماعيلي.

وكانت القناة قد أذاعت تقريرا، حمل عبارة مكتوبة على الشاشة "الزمالك يواجه الإسماعيلي في قمة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".

وأوضح حسام صالح المتحدث الرسمي بسم الشركة المتحدة في بيان رسمي أن "إدارة المتابعة على القنوات التابعة للمجموعة رفعت تقريرا عاجلا عن الخطأ التحريري تم عرضه على تامر مرسي رئيس المجموعة".

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وأضاف البيان "تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالاعتذار الفوري على الهواء مباشرة كما تم تحويل المسؤولين عن الخطأ للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة".

وأتم البيان "كما أكد حسام صالح على اعتذار القناة عن هذا الخطأ حتى وإن كان فرديا مع كامل التقدير للإسماعيلي والزمالك وأن مجموعة قنوات أون تايم سبورت تقف على مسافة متساوية من كل الأندية المصرية وتنبذ ما يدعو للتعصب أو إشعال أي فتنة جماهيرية".

ويواجه الزمالك الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في قمة مباريات الجولة 13 من الدوري.

الزمالك الإسماعيلي
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