أحمد عبد الظاهر: كثرة تعادلات أسوان؟ لا نخسر وهذه نقطة فارقة في الترتيب

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 17:28

كتب : FilGoal

وادي دجلة - أسوان

لا يرى أحمد عبد الظاهر مهاجم أسوان أن كثرة تعادلات فريقه في الدوري بمثابة شيء سلبي بل يراه ميزة.

وفاز أسوان اليوم الأربعاء على المقاولون العرب بهدف دون رد في ملعب الأخير في الجولة 14 من الدوري.

وقال أحمد عبد الظاهر عقب المباراة لإذاعة "الشباب والرياضة" تعليقا على أداء فريقه في الدوري حتى الآن: "إدارة أسوان توفر كل شيء وتصرف مستحقات اللاعبين والأوضاع أفضل من الموسم الماضي".

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وأردف "نعم تعادلنا خمس مرات ولكن عدم الهزيمة ميزة لأن النقطة الواحدة تصنع الفارق في جدول الترتيب في ظل تقارب مستويات الأندية".

وعن مستواه قال: "ابتعدت لأكثر من عام عن الملاعب وعانيت كثيرا من الإصابة ولدي الإصرار على العودة بشكل أفضل وأتحامل على نفسي للعودة تدريجيا".

وخاض أحمد عبد الظاهر مباراتين مع أسوان خلال الموسم الجاري.

ويحتل أسوان المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري بعدما حصد 14 نقطة.

وانتصر أسوان ثلاث مرات خلال الموسم الجاري وتعادل في خمسة لقاءات وهُزم في سبع مباريات.

أسوان أحمد عبد الظاهر في الدوري
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