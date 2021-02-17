علاء عبد العال: نسعى لتطوير الأداء الهجومي رغم الفوز على المقاولون.. تألق رضوان ساعدنا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 17:27

كتب : FilGoal

غزل المحلة - أسوان - علاء عبد العال - خالد عيد

أعرب علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان عن سعادته بتحقيق الفوز على المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري.

وتغلب أسوان على المقاولون العرب بهدف دون رد ليحقق انتصاره الأول بعد غياب 9 مباريات عن الفوز.

وقال عبد العال عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حالفنا التوفيق بهدف مبكر مما تسبب في إراحتنا".

أخبار متعلقة
مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) الاتحاد.. الإنتاج الحربي (0)-(0) غزل المحلة مواعيد مباريات الأربعاء 17 فبراير 2021.. الزمالك ضد الإسماعيلي ويوم حافل في الدوري.. واستمرار ليالي الأبطال أحمد سامي: هذا سبب عدم التدوير ضد دكرنس.. ولا أشغل بالي الآن بمركز سموحة في الدوري محترفو اليد – دودو وسند يسجلان نصف أهداف نيم وخسارة هاشم في الدوري الأوروبي

وتابع "الظروف الجوية لم تكن في صالحنا في الشوط الأول بسبب التيارات الهوائية والأمطار، لكن ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف المدير الفني لأسوان "قلت للاعبين لا يهمني الاستحواذ ونجحنا في تسيير اللقاء مثلما خططنا".

وشدد عبد العال "سنحت للمقاولون أكثر من فرصة لكن تألق عمر رضوان حارس المرمى وأيضا خط الدفاع ساعدنا في الحفاظ على الفوز".

واختتم تصريحاته "نسعى لتطوير الأداء الهجومي، فريقي يعاني من التوتر كلما تقدمنا وذلك بسبب رغبتهم في الحفاظ على الفوز".

أسوان علاء عبد العال المقاولون
نرشح لكم
أخر الأخبار
كوميك بوك – أدريانو.. إمبراطور المهاجمين المتكامل الذي لم يستمر طويلا 6 دقيقة | حكايات في الجول
المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورت وتحويل المسؤولين للتحقيق 16 دقيقة | الدوري المصري
أحمد عبد الظاهر: كثرة تعادلات أسوان؟ لا نخسر وهذه نقطة فارقة في الترتيب 40 دقيقة | الدوري المصري
علاء عبد العال: نسعى لتطوير الأداء الهجومي رغم الفوز على المقاولون.. تألق رضوان ساعدنا 40 دقيقة | الدوري المصري
بيان رسمي - الزمالك: مستاؤون مما حدث على أون تايم سبورت.. تلك التجاوزات تشعل أجواء التعصب ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) الاتحاد.. الإنتاج الحربي (0)-(1) غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
سلة - مرعي يُعلن قائمة المنتخب النهائية لتصفيات إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
فيرديناند: صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية 3 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 4 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك