علاء عبد العال: نسعى لتطوير الأداء الهجومي رغم الفوز على المقاولون.. تألق رضوان ساعدنا

أعرب علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان عن سعادته بتحقيق الفوز على المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري.

وتغلب أسوان على المقاولون العرب بهدف دون رد ليحقق انتصاره الأول بعد غياب 9 مباريات عن الفوز.

وقال عبد العال عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حالفنا التوفيق بهدف مبكر مما تسبب في إراحتنا".

وتابع "الظروف الجوية لم تكن في صالحنا في الشوط الأول بسبب التيارات الهوائية والأمطار، لكن ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف المدير الفني لأسوان "قلت للاعبين لا يهمني الاستحواذ ونجحنا في تسيير اللقاء مثلما خططنا".

وشدد عبد العال "سنحت للمقاولون أكثر من فرصة لكن تألق عمر رضوان حارس المرمى وأيضا خط الدفاع ساعدنا في الحفاظ على الفوز".

واختتم تصريحاته "نسعى لتطوير الأداء الهجومي، فريقي يعاني من التوتر كلما تقدمنا وذلك بسبب رغبتهم في الحفاظ على الفوز".