انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) الاتحاد.. الإنتاج الحربي (0)-(1) غزل المحلة

تقام مباراتان من الجولة 14 للدوري المصري في توقيت واحد، إذ يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الاتحاد، أما غزل المحلة فيحل ضيفا على الإنتاج الحربي.

ويحل سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 12 مباراة بينما الاتحاد يحل عاشرا برصيد 14 نقطة من 9 مباريات.

ويأتي غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة بينما الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط من نفس عدد المباريات.

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سيراميكا كليوباترا (1) × (1) الاتحاد

نهاية المباراة

ق85 كريم الديب يهدر ركلة جزاء للاتحاد بعد تصدي عامر عامر

ق73 جووووول شريف دابو يحرز التعادل

ق60 بعد اللجوء لتقنية الفيديو إلغاء ركلة الجزاء

ق59 أحمد ياسر ريان يحصل على ركلة جزاء بعد تدخل محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33 محمد صبحي يتألق لتسديدة أحمد ياسر ريان

ق24 جوووول كريم الديب يسجل بتسديدة قويةعلى يمين عامر عامر ويتقدم للاتحاد

ق23 خروج صالح جمعة للإصابة ونزول عاشور الأدهم

ق10 التعادل لا يزال سلبيا

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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الإنتاج الحربي (0) × (1) غزل المحلة

نهاية المباراة

ق70 تقنية الفيديو تلغي هدف الإنتاج الحربي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 جوووول غزل المحلة يتقدم عن طريق أحمد الشيخ من ركلة جزاء

ق10 التعادل السلبي حتى الآن

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا