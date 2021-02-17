سلة - مرعي يُعلن قائمة المنتخب النهائية لتصفيات إفريقيا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 16:45

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر لكرة السلة

أعلن أحمد مرعي مدرب منتخب مصر لكرة السلة عن قائمة الفراعنة المشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021، والتي ستقام في تونس.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الخامسة والتي تضم: أوغندا وكاب فيردي والمغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أخبار متعلقة
كرة سلة - مصر تواجه مدغشقر وديا في أخر الاستعدادات لتصفيات إفريقيا سلة – مصر تهزم رواندا وديا استعدادا لتصفيات إفريقيا كرة سلة – الكشف عن قائمة مصر النهائية لتصفيات أمم إفريقيا.. والبعثة تطير لـ تونس كرة سلة - الزمالك يهزم الاتحاد في الدوري.. والجيش يفوز على الأهلي بعد شوط إضافي كرة سلة – الاتحاد يتوج بكأس السوبر بالفوز على الأهلي

هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو - أحمد أبو العلا "بيبو" - يوسف شوشة (الاتحاد السكندري)، إيهاب أمين - حاتم البحيري (الأهلي)، أنس أسامة - مصطفى كيجو (الزمالك)، يوسف شحاتة (سبورتنج)، وليد عبد الجواد (الجزيرة)، عمر عزب (سموحة).

واستعبد مرعي كل من: إبراهيم هشام لاعب طلائع الجيش ومروان سرحان لاعب سوحة.

وتلعب مصر ضد أوغندا يوم 18 فبراير وكاب فيردي يوم 20 فبراير والمعرب يوم 21 فبراير

وتتصدر مصر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها في مباريات الذهاب والتي أُقيمت في القاهرة شهر نوفمبر الماضي.

وتضم بعثة المنتخب كلا من: أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان - وائل لطفي مدير منتخبات – أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل وإحصاء.

منتخب مصر لكرة السلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الاتحاد.. الإنتاج الحربي (0)-(0) غزل المحلة 2 دقيقة | الدوري المصري
سلة - مرعي يُعلن قائمة المنتخب النهائية لتصفيات إفريقيا 13 دقيقة | رياضات أخرى
فيرديناند: صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الانتصار الأول لعلاء عبد العال.. أسوان يفوز على المقاولون العرب ويزيد من جراحه 29 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: نطلب اعتذارا رسميا عما حدث على أون تايم سبورت 50 دقيقة | الدوري المصري
حوار – سواريز يتحدث عن: الحماس في أتليتكو مدريد والعلاقة مع سيميوني.. ونصيحة لاسارتي 52 دقيقة | الدوري الإسباني
كراوتش: صلاح هو اللاعب الأكثر فتكا في الوقت الحالي ساعة | المحترفون
روديجر: تواصلت مع ألابا.. وساعدت فيرنر وهافرتز على التأقلم في تشيلسي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية 3 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 4 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك