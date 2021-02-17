سلة - مرعي يُعلن قائمة المنتخب النهائية لتصفيات إفريقيا

أعلن أحمد مرعي مدرب منتخب مصر لكرة السلة عن قائمة الفراعنة المشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021، والتي ستقام في تونس.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الخامسة والتي تضم: أوغندا وكاب فيردي والمغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو - أحمد أبو العلا "بيبو" - يوسف شوشة (الاتحاد السكندري)، إيهاب أمين - حاتم البحيري (الأهلي)، أنس أسامة - مصطفى كيجو (الزمالك)، يوسف شحاتة (سبورتنج)، وليد عبد الجواد (الجزيرة)، عمر عزب (سموحة).

واستعبد مرعي كل من: إبراهيم هشام لاعب طلائع الجيش ومروان سرحان لاعب سوحة.

وتلعب مصر ضد أوغندا يوم 18 فبراير وكاب فيردي يوم 20 فبراير والمعرب يوم 21 فبراير

وتتصدر مصر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها في مباريات الذهاب والتي أُقيمت في القاهرة شهر نوفمبر الماضي.

وتضم بعثة المنتخب كلا من: أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان - وائل لطفي مدير منتخبات – أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل وإحصاء.