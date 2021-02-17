الانتصار الأول لعلاء عبد العال.. أسوان يفوز على المقاولون العرب ويزيد من جراحه

لم يكتب انتصار أسوان على المقاولون العرب الفوز الأول لعلاء عبد العال معهم فقط، وإنما كتب ما لم يحدث من قبل في مباريات الدوري.

فاز أسوان على المقاولون العرب بهدف سجله عبد العزيز موسى في المباراة التي لُعبت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة 14 للدوري المصري.

وأحرز عبد العزيز موسى هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 2 من عمر اللقاء.

الانتصار هو الأول لعلاء عبد العال مع أسوان، بعدما تعادل في المباريات الـ5 السابقة.

ويعد الفوز هو الخامس لأسوان على المقاولون العرب خلال 19 مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري.

ولأول مرة يفوز أسوان على المقاولون العرب في مباراتين متتاليتين في الدوري، بعدما انتصر عليه في مباراة الدور الثاني للموسم الماضي.

فيما استمرت نتائج المقاولون العرب السلبية، بعدما ودع كأس مصر أمام بتروجت.

وارتفع رصيد أسوان للنقطة 14 من 12 مباراة ليرتقي للمركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 11 من 13 مباراة في المركز الرابع عشر.

وصف المباراة

هدف مُبكر

أول هجمة في اللقاء كانت من نصيب أسوان، إذ تحصل على ركلة ركنية، حولها عمرو ناصر برأسه لكنه اصطدمت بالعارضة لتعود لعبد العزيز موسى الذي حولها بسهولة ودون رقابة في مرمى محمود أبو السعود.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب وسط حذر من أسوان.

وفي الدقيقة 15 وصلت كرة لمحمد سمير الذي لعبها برأسه لكن دفاع أسوان أبعدها عن المرمى.

ثم تواصلت محاولات المقاولون العرب الهجومية لكن عمر رضوان حارس مرمى أسوان وقف لها.

بحلول الدقيقة 32، أرسل أحمد عبد العزيز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لمحمد مجلي الذي لعبها بشكل رائع في المرمى لكن رضوان حولها لركنية.

وسدد لويس إدوارد كرة قوية لكن رضوان تصدى لها بنجاح.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل أحمد داوودا هدفا لكنه لم يحتسب لتسلل لاعب المقاولون العرب.

رضوان يواصل التألق

بدأ الشوط الثاني بهدوء من أسوان وسط استحواذ المقاولون العرب على الكرة لكن دون اختراق دفاع زهرة الجنوب المُحكم.

وفي الدقيقة 69، سدد أحمد شكري من داخل منطقة الجزاء لكن رضوان نجح في إنقاذ الكرة.

وطالب لاعبو أسوان بالحصول على ركلة جزاء بعدما تمت عرقلة أشرف مجدي من جانب محمود أبو السعود.

لكن حكم الفيديو المساعد أشار إلى عدم وجود ضربة جزاء.

وكاد أحمد عبد الظاهر أن يُضيف الهدف الثاني لأسوان لكنه سدد كرة ضعيفة وصلت بسهولة لأبو السعود لتنتهي المباراة بفوز زهرة الجنوب بهدف وحيد.