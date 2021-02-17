الإسماعيلي: نطلب اعتذارا رسميا عما حدث على أون تايم سبورت

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 16:08

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - غزل المحلة

أصدر الإسماعيلي بيانا رسميا، يطلب فيه اعتذارا من قناة أون تايم سبورتس.

وكانت القناة قد أذاعت تقريرا، حمل عبارة مكتوبة على الشاشة "الزمالك يواجه الإسماعيلي في قمة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".

وقال المتحدث الرسمي للدراويش علاء وحيد في بيان رسمي أصدره النادي: "ما حدث في أحد البرامج لقنوات أون تايم سبورت خطأ من أحد العاملين نسى أنه يعمل في قنوات كبيرة ناقله لمباريات الدوري، ولم يخلع عباءة تعصبه علي باب الاستوديو".

أخبار متعلقة
مقارنة رقمية بين الزمالك والإسماعيلي في الموسم الجاري قائمة الزمالك - عودة ساسي وعبد الغني أمام الإسماعيلي مصدر بـ الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: أصغر مدرب في تاريخ البوسنة في طريقه لمعاونة يوفيتش

وأضاف "النادي الإسماعيلي يحمله مسئولية الاحتقان الذي حدث لجماهير الإسماعيلي وافقادها الثقة في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها".

وشدد "لذلك يطلب النادي من إدارة القنوات تقديم اعتذار رسمي عما حدث وعقاب المتسبب وعدم تكرار مثل هذه الأفعال والتي لا تصب في صالح الرياضة المصرية".

وأتم "الإسماعيلي يثق في إدارة القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح" .

وكان مقدم البرنامج، كريم خطاب، قد قدم اعتذارا عن العبارة.

ويواجه الزمالك الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في قمة مباريات الجولة 13 من البطولة.

الزمالك الإسماعيلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك في بيان رسمي: مستاؤون مما حدث على أون تايم سبورت.. تلك التجاوزات تشعل أجواء التعصب 4 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الاتحاد.. الإنتاج الحربي (0)-(0) غزل المحلة 7 دقيقة | الدوري المصري
سلة - مرعي يُعلن قائمة المنتخب النهائية لتصفيات إفريقيا 18 دقيقة | رياضات أخرى
فيرديناند: صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الانتصار الأول لعلاء عبد العال.. أسوان يفوز على المقاولون العرب ويزيد من جراحه 34 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: نطلب اعتذارا رسميا عما حدث على أون تايم سبورت 55 دقيقة | الدوري المصري
حوار – سواريز يتحدث عن: الحماس في أتليتكو مدريد والعلاقة مع سيميوني.. ونصيحة لاسارتي 57 دقيقة | الدوري الإسباني
كراوتش: صلاح هو اللاعب الأكثر فتكا في الوقت الحالي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية 3 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 4 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك