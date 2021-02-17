الإسماعيلي: نطلب اعتذارا رسميا عما حدث على أون تايم سبورت

أصدر الإسماعيلي بيانا رسميا، يطلب فيه اعتذارا من قناة أون تايم سبورتس.

وكانت القناة قد أذاعت تقريرا، حمل عبارة مكتوبة على الشاشة "الزمالك يواجه الإسماعيلي في قمة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".

وقال المتحدث الرسمي للدراويش علاء وحيد في بيان رسمي أصدره النادي: "ما حدث في أحد البرامج لقنوات أون تايم سبورت خطأ من أحد العاملين نسى أنه يعمل في قنوات كبيرة ناقله لمباريات الدوري، ولم يخلع عباءة تعصبه علي باب الاستوديو".

وأضاف "النادي الإسماعيلي يحمله مسئولية الاحتقان الذي حدث لجماهير الإسماعيلي وافقادها الثقة في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها".

وشدد "لذلك يطلب النادي من إدارة القنوات تقديم اعتذار رسمي عما حدث وعقاب المتسبب وعدم تكرار مثل هذه الأفعال والتي لا تصب في صالح الرياضة المصرية".

وأتم "الإسماعيلي يثق في إدارة القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح" .

وكان مقدم البرنامج، كريم خطاب، قد قدم اعتذارا عن العبارة.

"كريم خطاب" يوضح سوء فهم تقرير مباراة الزمالك والإسماعيلي ويعتذر على الهواء#BE_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/cJwdUtMGnJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 17, 2021

ويواجه الزمالك الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في قمة مباريات الجولة 13 من البطولة.