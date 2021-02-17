حوار – سواريز يتحدث عن: الحماس في أتليتكو مدريد والعلاقة مع سيميوني.. ونصيحة لاسارتي

تحدث لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد عن شعوره بالحماس مع فريقه الجديد وموضحا علاقته مع دييجو سيميوني وتنفيذ نصيحة مارتين لاسارتي طوال مسيرته الكروية.

وقال سواريز في حواره لشبكة "ESPN" الأمريكية: "ما زلت أستمتع بتواجدي ضمن النخبة، فحين تلعب مع أتليتكو مدريد تكون من النخبة الكروية، والبعض لم يتوقع استمراري بهذا المستوى والحماس".

وأضاف "أتمنى أن أواصل وأن أُقدم كل ما لدي في الموسم الحالي وفي الموسم المقبل وفي السنوات المقبلة، وأن ألعب حتى أُدرك أنني انتهيت".

وشدد "لكنهم لن يتخلصوا مني (الأندية) وأنا من سأقرر متى سأرحل".

وأضاف "أُصنف نفسي كلاعب عنيد. قد أُجرب شيئا ما لمرتين أو ثلاثة أو أربعة دون نتيجة لكني لست من النوعية التي تُخفض رأسها حتى تختفي، إلا أني أواصل المحاولة، فأنا على هذا المنوال منذ أن كنت طفلا".

وتذكر سواريز نصيحة مارتين لاسارتي –مدرب الأهلي السابق- حينما دربه في ناسيونال، وقال: "تعرضت للعديد من الانتقادات حين كنت في الـ18 من عمري، لكنه رد على الانتقادات، وقال: لا تنظروا لعدد الأهداف التي يُهدرها لاعبا في الـ18 من عمره، حتى مع إهداره لـ7 أو 8 فرص، ولكن انظروا لأنه لا يزال يحاول للمرة الثالثة أو للمرة الرابعة".

وواصل "حفظت هذه الكلمات وسأكون هكذا دائما (بهذا الإصرار)".

وأكمل "لم أتوقع أن أكون متواجدا مع أتليتكو مدريد، لكن أستمتع باللحظة كثيرا، أشعر بالسعادة لأن الطاقم التدريبي وزملائي يثقوا بي للغاية، وهذا شيء تقوم بالتعبير عنه بتسجيل الأهداف".

وعن دييجو سيميوني مدرب الفريق، قال: "لكل مدرب أسلوبه وفلسفته الخاصة، هو يعطي اللاعبين الكثير من الثقة ويجعلك تقدم أكثر مما لديك، وحين يُحضر للمباراة فهو يقوم بتعديل الكثير من الأشياء حتى لي".

وتابع "رغم عمري الكبير إلا أنه لا يزال يُصحح لي الكثير من الأشياء لكني أتقبلها دون أي مشكلة لأنه المدرب. تعتقد أنك تعرف العديد من الأشياء حين تكون في عمري لكن هناك العديد من الجوانب الخططية التي عليك أن تتعلمها".

وحول التفاهم مع المدرب، قال: "شعب الأرجنتين وأوروجواي لديهم طريقة للعب المباريات وهي لا تتغير كثيرا، ما يتغير أحيانا هو أن المدرب يقول لك: عليك أن تركض بين قلبي الدفاع لكي تحصل على فرصة للتسجيل".

وأتم "لكن هناك مدرب أخر قد يقول لك: عليك أن تركض بين قلبي الدفاع لكي تسجل هدفا أو هدفين أو ثلاثة. هناك مدرب قادر على تحفيزك وهي رسائل تساعدك كثيرا".

وانتقل لويس سواريز لأتليتكو مدريد في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة.

ويتصدر سواريز قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفا.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الأول برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة.