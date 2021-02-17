روديجر: تواصلت مع ألابا.. وساعدت فيرنر وهافرتز على التأقلم في تشيلسي

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 15:08

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - تشيلسي

كشف أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي عن تواصله مع دافيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ للانضمام لفريقه، موضحا دوره في تأقلم تيمو فيرنر وكاي هافرتز في الدوري الإنجليزي.

وقال روديجر في حواره مع الصحفي الألماني كريستيان فالك: "إذا أراد تشيلسي اختيار لاعبا من جيروم بواتنج أو نيكولاس زوله أو دافيد ألابا؛ فأنا مستعد للإجابة عن أي استفسارات".

وأوضح "أعرف بواتنج وزوله، وتواصلت مع ألابا".

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وأعلن ألابا رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع الفريق.

بينما ينتهي عقد بواتنج مع بايرن بنهاية الموسم، وزوله بنهاية الموسم المقبل.

وعن دوره في تأقلم فيرنر وهافرتز في إنجلترا، قال: "ساعدت الثنائي ونصحتهم بالانتقال لتشيلسي وهذا سبب تواجدي معهما دائما".

وتابع "لكن في الملعب عليهم مساعدة أنفسهم".

وانضم فيرنر من لايبزيج وهافرتز من باير ليفركوزن لتشيلسي في الصيف الماضي.

وحول تعيين توماس توخيل كمدير فني لتشيلسي بدلا من فرانك لامبارد، قال: "من يعلم توخيل يعرف أنه لا يترك أي شيء للصدفة".

وأتم "يهتم دائما بالتفاصيل فهو داهية على المستوى الخططي".

روديجر (27 عاما) إلى تشيلسي قادما من روما عام 2017.

وعاد روديجر لتشكيل تشيلسي الأساسي بعد رحيل لامبارد وقدوم توخيل ولعب بشكل أساسي في أخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي.

وشارك روديجر في 15 مباراة هذا الموسم في كل المسابقات.

تشيلسي أنطونيو روديجر دافيد آلابا
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